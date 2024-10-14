تفاصيل لقاء (حوثي - إيراني) تم اليوم في دولة خليجية

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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التقى المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي الارهابية المدعو محمد عبد السلام فليته اليوم الاثنين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة العمانية مسقط .



وذكرت وكالة مهر الايرانية بأن اللقاء "ناقش تطورات الاوضاع في لبنان وفلسطين وسبل مساعدة الشعبين الفلسطيني واللبناني امام جرائم الكيان الصهيوني".



وكان وزير الخارجية الايراني عراقجي قد وصل في وقت سابق صباح اليوم الى سلطنة عمان والتقى فور وصله الى مسقط مع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي.

وأتى اللقاء بعد جولة أجراها وزير الخارجية الإيراني في عدد من الدول العربية كان آخرها العراق، وشملت السعودية وقطر ولبنان وسوريا، قبل أن يتجه إلى سلطنة عُمان.

ويُجري وزير الخارجية الإيراني جولته هذه وسط ترقب وانتظار من جانب طهران للرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي شنتها مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.