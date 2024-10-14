الكشف عن سر دقة هجمات المسيرات الأخيرة لحزب الله ضد إسرائيل

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 215

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن حزب الله بات يستخدم بشكل متزايد الأقمار الصناعية الإيرانية في هجماته بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل، وذلك حسبما نقله الموقع الفارسي لإذاعة “أوروبا الحرة”.

في تقريره اليوم الإثنين، أشار مراسل الشؤون العسكرية في الإذاعة، دورون كادوش، استنادًا إلى مصادر عسكرية، إلى أن أحد أسباب دقة هجمات الطائرات المسيرة الأخيرة لحـزب الله هو الدعم التقني الذي يتلقاه الحزب من صور الأقمار الصناعية الإيرانية المباشرة التي تغطي الأجواء الإسرائيلية.

من جانبها، أوضحت مؤسسة “ألما” البحثية الإسرائيلية، المتخصصة في شؤون حـزب الله، أن الطائرة المسيرة “مرصاد-1” التي استخدمها حزب الله في الهجوم مساء أمس الأحد، على إسرائيل، تم تصنيعها بناءً على النموذج الإيراني “مهاجر-2” مع تعديلات طفيفة لتتناسب عمليات حزب الله.

والطائرة المسيرة، التي أصابت سقف مطعم تابع لقوات “جولاني”، تسببت في إصابة 69 شخصاً، ومقتل 4 منهم، وكانت تحمل 40 كيلوغراما من المواد المتفجرة، وقد حلقت بسرعة 370 كيلومترًا في الساعة، وقطعت مسافة حوالي 95 كيلومترا من الحدود الجنوبية للبنان إلى شمال إسرائيل.

وإلى ذلك، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيقاته الأولية أن الدفاعات الجوية رصدت الطائرة المسيرة في البداية، لكنها اختفت لاحقاً من الرادار.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل تعمل على تطوير حلول للتعامل مع تهديدات المسيرات.

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن الهجوم الذي شنّه حزب الله بطائرات مسيّرة على قاعدة تدريب عسكرية، الأحد، كان “صعباً ومؤلماً”.

وقال هاليفي: “نحن في حرب، وهجوم على قاعدة للتدريب في الجبهة الداخلية هو أمر صعب ونتائجه مؤلمة”، وذلك أثناء تفقده قاعدة التدريب العائدة للواء جولاني في بنيامينا جنوب مدينة حيفا، حيث أعلن الجيش الأحد مقتل 4 جنود على الأقل جراء الهجوم.