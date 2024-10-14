الريال اليمني يسجل انخفاضاً كبيراً أمام الدولار والريال السعودي

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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شهد الريال اليمني تراجعاً حاداً اليوم الاثنين مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.



مصادر مصرفية في مناطق الحكومة الشرعية افادت لمأرب برس بأن سعر الريال اليمني في تعاملات اليوم مقابل الدولار الواحد وصل الى 2000 ريالاً بينما وصل سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي شراء = 520 ريال وبيع = 523 ريالا



في السياق اكدت مصرفية في صنعاء اكدت لـ"مأرب برس" بان اسعار الريال اليمني امام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الميليشيات مازالت مستقرة عند حدود 534 ريالاً للدولار الواحد للشراء و 535 ريالاً للبيع وبالنسبة للريال السعودي فقد استقر عند 139.70 ريالا للشراء و 140.20 ريالا للبيع.