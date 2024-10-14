مباحثات يمنية أمريكية بواشنطن لدعم الجيش الوطني والتصدي لهجمات الحوثيين

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بحث لقاء يمني أمريكي، سبل دعم الجيش الوطني والجهود المشتركة للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقالت الخارجية الأمريكية إن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق "صغير بن عزيز" والسفير اليمني لدى واشنطن "محمد الحضرمي" عقدا مباحثات مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ.

وأكدت في بيان التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم حكومة وطنية قوية وعملية سلام بقيادة يمنية، مشيرة إلى أن اللقاء ركز على المعاناة المستمرة للمدنيين جراء حرب مليشيا الحوثي.

من جانبها، قالت السفارة اليمنية في واشنطن إن "بن عزيز" الذي يزور الولايات المتحدة بشكل رسمي، شارك في جلسة مباحثات خاصة بوزارة الخارجية الأمريكية مع المبعوث الأمريكي لليمن ليندركينغ وممثلين عن البيت الأبيض ووزارة الدفاع.

وكان وزير الدفاع، الفريق ركن محسن الداعري، استبعد أن تتوقف هجمات الحوثيين ضد حركة الملاحة بمجرد توقف حرب غزة، واتهمهم باستغلال الصراعات في المنطقة.

وأضاف في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن استمرار الهجمات يشكل خطرا على اليمن والمنطقة.

وقال إن مليشيا الحوثي استغلت فترة الهدنة وما بعد المبادرة السعودية التي تحولت أممية، للقيام بأعمال عدائية.

مؤكدا جاهزية الجيش الوطني لجميع الخيارات، سواء الحرب أو السلام، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة لتحقيق السلام، لكن لا يستبعد تجدد الحرب في أي لحظة.