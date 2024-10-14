الفريق علي محسن: ثورتا 26 سبتمبر و14 أكتوبر توحدتا لتمزيق قيود الإمامة والاستبداد والاستعمار ومضتا نحو اليمن الكبير

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 198

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنية السابق الفريق الركن “علي محسن الأحمر” على واحدية الثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 أكتوبر)، حيث قال إنهما “مضتا معاً نحو الهدف الأسمى” والمتمثل في “اليمن الكبير”.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها صفحته الرسمية على منصة “إكس”، بمناسبة الذكرى الـ 61 لثورة الـ 14 من أكتوبر، قال فيها إن “أبطال أطلقوا من جبال ردفان شرارة التحرر ضد الاحتلال البغيض، مستمدين زخمهم من ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة”.

وأضاف الفريق الأحمر: “توحدت الثورتان لتمزيق قيود الإمامة والجهل والتخلف والاستبداد والاستعمار، ومضتا معًا في مسارٍ واحدٍ نحو الهدف الأسمى (اليمن الكبير)”.

ويحتفل الشعب اليمني، غدا الإثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024م، بمرور 61 عاما على اندلاع الثورة ضد الاحتلال البريطاني في جنوب اليمن والذي ظل جاثما لقرن وربع القرن، والتي أطلق شرارتها الأولى الثائر راجح لبوزة من جبال ردفان