رئيس مؤسسة الشموع للصحافة يكشف عن قيام 14 قاضيا برفع شكاوي لا أساس لها ضده ويصف القضاء بأنه تحول إلى ساحة صراع سياسي لتصفية الحسابات الفريق علي محسن: ثورتا 26 سبتمبر و14 أكتوبر توحدتا لتمزيق قيود الإمامة والاستبداد والاستعمار ومضتا نحو اليمن الكبير توكل كرمان: لن ننسى الغدر بالوحدة في حرب 1994 والإخلال بشراكة دولة الوحدة.. والجنوب اليوم غافل عن ثورة أكتوبر ومناضليها وزير الدفاع: قوات الجيش جاهزة للتحرك باتجاه صنعاء .. تصاعد نبرة التهديدات فهل يقترب اليمن من استئناف الحرب الداخلية؟ انهيار هو الأكثر سقوطا في تاريخ الريال اليمني.. تعرف على اسعار الصرف اليوم تحالف الأحزاب يطالب كافة مؤسسات الدولة للعودة إلى أرض الوطن ويشدد على توحيد القوى المناهضة للانقلاب قصف إسرائيلي هو الأعنف والنازحون يحرقون أحياء في خيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى وسط غزة مواجهات حاسمة للمنتخبات العربية في تصفيات مونديال 2026 الكشف عن 3 سيناريوهات لضربة إسرائيل على إيران - قطع رأس الأخطبوط وخامنئي ببنك الأهداف ماذا يعني نشر صواريخ "ثاد" الأمريكية في "إسرائيل"؟.. هذا كل ما نعرفه عن الأمر
أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنية السابق الفريق الركن “علي محسن الأحمر” على واحدية الثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 أكتوبر)، حيث قال إنهما “مضتا معاً نحو الهدف الأسمى” والمتمثل في “اليمن الكبير”.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها صفحته الرسمية على منصة “إكس”، بمناسبة الذكرى الـ 61 لثورة الـ 14 من أكتوبر، قال فيها إن “أبطال أطلقوا من جبال ردفان شرارة التحرر ضد الاحتلال البغيض، مستمدين زخمهم من ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة”.
وأضاف الفريق الأحمر: “توحدت الثورتان لتمزيق قيود الإمامة والجهل والتخلف والاستبداد والاستعمار، ومضتا معًا في مسارٍ واحدٍ نحو الهدف الأسمى (اليمن الكبير)”.
ويحتفل الشعب اليمني، غدا الإثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024م، بمرور 61 عاما على اندلاع الثورة ضد الاحتلال البريطاني في جنوب اليمن والذي ظل جاثما لقرن وربع القرن، والتي أطلق شرارتها الأولى الثائر راجح لبوزة من جبال ردفان