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انهيار هو الأكثر سقوطا في تاريخ الريال اليمني.. تعرف على اسعار الصرف اليوم

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص
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اسعار الصرف اليوم الإثنين 

 

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار

الإثنين 14/10/2024

 

صنعاء

شراء = 534 ريال

بيع = 535 ريال

 

عدن

شراء = 1983 ريال

بيع = 2000 ريال

 

أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي

 

صنعاء

شراء = 139.70 ريال

بيع = 140.20 ريال

 

عدن

شراء = 520 ريال

بيع = 523 ريال

 
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