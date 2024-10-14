انهيار هو الأكثر سقوطا في تاريخ الريال اليمني.. تعرف على اسعار الصرف اليوم

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اسعار الصرف اليوم الإثنين
أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار
الإثنين 14/10/2024
صنعاء
شراء = 534 ريال
بيع = 535 ريال
عدن
شراء = 1983 ريال
بيع = 2000 ريال
أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي
صنعاء
شراء = 139.70 ريال
بيع = 140.20 ريال
عدن
شراء = 520 ريال
بيع = 523 ريال