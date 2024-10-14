مواجهات حاسمة للمنتخبات العربية في تصفيات مونديال 2026

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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تخوض المنتخبات العربية مواجهات مصيرية في الجولة الرابعة من تصفيات الدور الثالث في قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بكرة القدم غدا الثلاثاء.

وستحسم نتائج ست مباريات طريق 10 منتخبات عربية تطمح إلى التأهل لأول مونديال في التاريخ يقام في ثلاث دول، هي الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

وتواجه المنتخبات العربية خطر الابتعاد عن المنافسة على البطاقات الست المؤهلة مباشرة إلى كأس العالم. وتقام مباريات الجولة الرابعة، غدا الثلاثاء، في 15 أكتوبر، على الشكل التالي: كوريا الجنوبية x العراق، (الساعة 2 بتوقيت مكة).

أوزبكستان x الإمارات، (الساعة 5 بتوقيت مكة).

فلسطين x الكويت، (الساعة 5 بتوقيت مكة).

إيران x قطر، ( الساعة 7 بتوقيت مكة).

الأردن x عُمان، ( الساعة 7 بتوقيت مكة).

السعودية x البحرين، (الساعة 9 بتوقيت مكة).

وتتأهل من الدور الثالث لتصفيات قارة آسيا 6 منتخبات إلى كأس العالم 2026 مباشرة، وهي المنتخبات التي ستحصل على المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث، والتي وفقا للترتيب الحالي للمجموعات، يعد منتخب العراق "الأفضل" بعد مرور ثلاث جولات، إذ أنه الفريق العربي الوحيد الذي يحتل المركز الثاني، بينما ستتأهل المنتخبات التي تحصل على المركزين الثالث والرابع إلى الدور الرابع الذي سيشهد تنافسا بين المنتخبات الستة على بطاقتين، بتقسيمها إلى مجموعتين، بواقع ثلاثة منتخبات في كل مجموعة، يتأهل خلالها المتصدران إلى كأس العالم، أما بالنسبة للمنتخبين في المركز الثاني، فإنهما سيلتقيان في مواجهتين ذهابا وإيابا لتحديد المنتخب الآسيوي الذي سيخوض الملحق القاري.

جدول ترتيب مجموعات في تصفيات آسيا لكأس العالم لقارة آسيا: المجموعة الأولى:

1-أوزبكستان: 7 نقاط.

2-إيران: 7 نقاط.

3-الإمارات: 4 نقاط.

4-قطر: 4 نقاط.

5-كوريا الشمالية: نقطتان.

6-قرغيزستان: دون نقاط.

المجموعة الثانية:

1-كوريا الجنوبية: 7 نقاط.

2-العراق: 7 نقاط.

3-الأردن: 4 نقاط.

4-عُمان: 3 نقاط.

5-الكويت: نقطتان.

6-فلسطين: نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة:

1-اليابان: 9 نقاط.

2-أستراليا: 4 نقاط.

3-السعودية: 4 نقاط.

4-البحرين: 4 نقاط.

5-إندونيسيا: 3 نقاط.

6-الصين: دون نقاط