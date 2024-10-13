الكشف عن 3 سيناريوهات لضربة إسرائيل على إيران - قطع رأس الأخطبوط وخامنئي ببنك الأهداف

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تستعد إسرائيل لتوجيه ضربة قوية لإيران بعد الهجوم الصاروخي الذي جاء رداً على اغتيال زعيم حزب الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ويرى خبراء أن هناك 3 سيناريوهات رئيسية للضربة المُقبلة، بينها ما يضع المرشد الإيراني في بنك الأهداف وآخر أُطلق عليه “قطع رأس الأخطبوط”.

ونقلت وكالة ستيب الاخبارية عن خبراء بأن إسرائيل ذاهبة إلى “ضربة جراحية” في إيران ربما قد تصل لقلب نظام الحكم من خلال ضرب الاقتصاد أو حتى استغلال “الفرصة الثمينة” لتدمير البرنامج النووي.

السيناريو الأول: استهداف البرنامج النووي الإيراني أو شخصيات بالنظام

يعتبر استهداف البرنامج النووي الإيراني من الخيارات الرئيسة التي قد تعتمدها إسرائيل. ولطالما كانت المخاوف الإسرائيلية من امتلاك إيران لسلاح نووي في صميم سياستها الخارجية، إذ تعتبر إسرائيل أن وجود دولة نووية معادية لها في المنطقة يشكل تهديدًا وجوديًا لا يمكن التغاضي عنه. وبالنظر إلى التقدم المستمر الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي، فإن هذا الخيار قد يكون الأكثر إلحاحًا على الأجندة الإسرائيلية.

الدكتور غازي الفيصل، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يشير إلى أن “إسرائيل قد تجرؤ على استهداف المنشآت النووية الإيرانية، لا سيما وأن هناك سبع منشآت رئيسية معروفة تشكل العمود الفقري لهذا البرنامج.” ويضيف الفيصل: “إذا نظرنا إلى ما حدث في العراق عام 1982، نرى أن إسرائيل استهدفت مفاعل تموز قبل أن يتم تشغيله، وذلك لتجنب حدوث كارثة نووية كبرى.”

ويقول: “القيادة الإيرانية مخترقة لأبعد الحدود، وشاهدنا تلك الأخبار الواردة من طهران حول الشكوك التي تحول حول إسماعيل قاآني وإمكانية أن يكون عميلًا وضالعاً بعملية اغتيال نصر الله بلبنان، وبالتالي فإن إمكانية تحقيق إسرائيل لأهدافها خلال أي ضربة على إيران كبير جداً، نتيجة للاختراقات الاستخباراتية الكبيرة”.

هذا السيناريو يحمل في طياته مخاطر عالية، نظرًا للتداعيات البيئية والأمنية التي قد تترتب على استهداف منشآت نووية. كما يمكن أن يؤدي هذا الخيار إلى تصعيد كبير، ليس فقط بين إيران وإسرائيل، بل يشمل أيضًا حلفاء كل منهما، مما يهدد باندلاع نزاع إقليمي واسع. ومع ذلك، قد ترى إسرائيل أن فوائد تعطيل البرنامج النووي الإيراني تفوق هذه المخاطر، لا سيما إذا كان الهدف هو تأخير قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية بضع سنوات على الأقل، بحسب الخبير.

ويضيف “الفيصل”: “ورغم كل ذلك أعتقد أن إسرائيل ستذهب إلى ضربة جراحية تستهدف عصب الصناعات العسكرية من صواريخ أو طائرات مسيرة، ويمكن أن تدمر منشآت ذات علاقة بالمفاعلات النووية وليس المفاعلات بحد ذاتها”.

من جانبه يرى الدكتور وجدان عبد الرحمن، الباحث السياسي الإيراني، أن “الجميع يعرف أن إسرائيل كانت أكبر المعارضين للتوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الكبرى بالملف النووي، ومؤخراً كان هناك حديث عن قرب وصول إيران إلى القنبلة النووية، وبالتالي إسرائيل باتت تملك الحجة لتدمير الملف النووي الإيراني الذي تراه خطراً عليها” .

إلا أن بنك الاهداف الاسرائيلية قد لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يقول الدكتور وجدان عبد الرحمن: “خامنئي اليوم ضمن بنك الأهداف الإسرائيلية ولن نستغرب إذا تم اغتاليه، فبعد مقتل قادة حزب الله وقبلها كان هناك مقتل قاسم سليماني وحتى إبراهيم رئيسي الذي لا تخلو عملية مقتله من سيناريو الاختراق والاغتيال، لم نشهد أي تحرك للمرجعيات الدينية وبالتالي حتى لو اغتيل خامنئي فهذا أمر غير مستبعد ولن نرى التحرك الكبير بعدها”.

السيناريو الثاني: استهداف المنشآت النفطية الإيرانية

خيار آخر محتمل أمام إسرائيل هو استهداف المنشآت النفطية الإيرانية، وذلك بهدف التأثير المباشر على الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

وضرب المنشآت النفطية يمكن أن يؤدي إلى شل القدرة الإيرانية على تصدير النفط، ما يسبب أزمات اقتصادية خانقة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار النظام الإيراني من الداخل.

الباحث السياسي الإيراني وجدان عبد الرحمن يوضح أن “إيران تعتمد على موقعين رئيسيين لتصدير النفط، هما منشأة جزيرة خلق التي تصدر نحو 90% من إنتاج النفط الإيراني، ومنشأة عقدان لتكرير النفط.”

ويضيف عبد الرحمن: “النظام الإيراني يعتمد بشكل كبير على تجارة النفط، فهي تشكل حوالي 60% من إيرادات الدولة. أي استهداف لهذه المنشآت سيؤدي حتمًا إلى انهيار اقتصادي يمكن أن يشعل موجات جديدة من الاحتجاجات الشعبية، كما حدث خلال انتفاضة جيهان أميني عام 2022.”

ويهدف هذا السيناريو إلى ضرب الاقتصاد الإيراني بشكل مباشر وحرمان النظام من الإيرادات المالية التي يستخدمها لتمويل عملياته العسكرية ودعم ميليشياته في المنطقة.

وبعبارة أخرى، قد يؤدي استهداف المنشآت النفطية إلى إشعال “ثورة جياع” داخل إيران، حيث سيواجه الشعب تدهورًا كبيرًا في مستوى المعيشة مما يعزز احتمالية اندلاع احتجاجات واسعة تهدد النظام القائم، حسب “عبد الرحمن”.

السيناريو الثالث: قطع طرق الإمداد وتفكيك شبكة الميليشيات الإقليمية

إلى جانب استهداف المنشآت النووية والنفطية، فإن تدمير بنية شبكة الإمداد والدعم للميليشيات المدعومة من إيران في دول مثل سوريا، العراق، لبنان واليمن يعتبر سيناريو استراتيجي آخر.

فإسرائيل قد تسعى في هذا السياق إلى استهداف طرق الإمداد ونقاط الدعم اللوجيستي لهذه الميليشيات بهدف إضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة.

الدكتور صلاح قيراطة، الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي، يرى أن “إسرائيل قد تعمل على تصعيد عملياتها في سوريا بعد لبنان، وقد تستهدف الفرقة الرابعة التي تُعتبر واحدة من أبرز أذرع إيران في سوريا.”

ويقول قيراطة: “إسرائيل، بموافقة ضمنية أو صمت من الجانب الروسي، قد تضرب البنية التحتية للميليشيات الموالية لإيران، سواءً في سوريا أو لبنان، لمنع أي شكل من أشكال الدعم لحزب الله خلال الصراعات القادمة.”

ويضيف: “أعتقد أن استهداف الفرقة الرابعة وما يقال عن استهداف قصر اللواء ماهر الأسد في يعفور يأتي في إطار رسالة لماهر الأسد تحمل منحنيين، (فصل العلاقة مع إيران، أو أننا لا نريد قتلك ولو أردنا لما كان قتلك أصعب من قتل قاسم سليماني أو عماد مغنية).

ويتابع:”إسرائيل تتحرك ضمن الجغرافيا السورية، ويبدو هذا بمعرفة أو بصمت روسي ما دون الموافقة العلنية، حيث انسحبت وحدات روسية من موقع في المنطقة الجنوبية الحدودية مع إسرائيل، وتراجعت للخلف فيما يوحي أن إسرائيل في وارد أن تهاجم لاحقًا مستخدمة بعضاً من الجغرافية السورية في معرض محاولاتها القضاء على حزب الله أو تطبيق القرار ١٧٠١، علماً أنها بدأت تلوح بالقرار ١٥٥٩، ومع ذلك فقد قامت إسرائيل منذ قرابة الشهر بإقتطاع شريط من الجغرافيا السورية يربط بين بلدتي ( جباتا الخشب – حضر )، والبلدتين تعتبران حدوديتان مع لبنان، وقد تم تجريف الشريط المحتل ضمن صمت سوري مريب والغاية هي الالتفاف على حزب الله من خاصرة ستكون رخوة من هذه المنطقة الحدودية”.

ومن جانبه يقول الدكتور غازي الفيصل: “أتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي على الحرس الثوري الإيراني بكافة قواعده التي قد تكون مستهدفة سواء بإيران أو العراق أو سوريا، وأمام إسرائيل سيناريوهان إما أن تذهب إلى تحييد قدرات إيران بالمنطقة من خلال تفكيك ميليشياتها كلها من سوريا والعراق ولبنان واليمن، أو تذهب إلى مواجهة “رأس الأخطبوط” مباشرة في إيران نفسها وبالتالي في هذا السيناريو قد نشهد مواجهة كبيرة”.

يستند هذا السيناريو إلى قطع “الحبل السري” بين إيران ووكلائها في المنطقة، ما يجعلها أقل قدرة على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، كما يحد من قدرتها على استعراض القوة الإقليمية. إضافة إلى ذلك، فإن ضربات متكررة قد تستهدف مواقع ومخازن أسلحة للميليشيات ستعني تعطيل قدرتها على العمل بكفاءة، مما يمهد الطريق لتقويض النفوذ الإيراني على الساحة الإقليمية.

وبالوقت ذاته يشير قيراطة إلى أن “كل آل الأسد في مأمن وأمان من قبل إسرائيل كونهم لازالوا حاجة ضرورية لاستمرار السياسات الأمريكية و الإسرائيلية بالمنطقة”.

ويؤكد أيضاً أن جيش إسرائيل لن يدخل إلى سوريا، إلا بعد تنسيق مع الإدارة الروسية، ولن يكون دخوله إلا بطبيعة تكتيكية ومؤقتة ومتفق عليها والغاية هي ضرب حزب الله وميليشيات إيران.

الدعم الأمريكي والتحالفات الدولية

لا يمكن تجاهل أهمية الدعم الأمريكي لإسرائيل في تنفيذ أي من السيناريوهات المذكورة. فمنذ عقود، تلعب الولايات المتحدة دورًا حيويًا في تقديم الدعم اللوجستي والعسكري لإسرائيل، وخاصة في مواجهاتها ضد إيران. إذ يرى الدكتور غازي الفيصل أن “الدعم الأمريكي لإسرائيل يأتي كجزء من التفاهم المشترك بين الدولتين حول حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإقليمية.”

ويضيف: “زيارة قائد الأسطول الأمريكي إلى تل أبيب مؤخرًا تشير إلى تنسيق عسكري عالي المستوى بين الطرفين بشأن أي تحرك إسرائيلي محتمل تجاه إيران.”

ويرى أن الدعم الأمريكي، سواء على مستوى المعدات أو المعلومات الاستخباراتية، يعد عنصرًا أساسيًا في أي عملية عسكرية محتملة ضد إيران. هذا الدعم يعطي إسرائيل قدرة أكبر على تنفيذ هجمات دقيقة تقلل من احتمال التصعيد إلى نزاع شامل.

وكانت أمريكا أعطت الضوء الأخضر لنشر نظام صاروخي من نوع “ثاد” في إسرائيل لمساندتها في حال تعرضت لهجوم مضاد.

وفي المقابل، يدرك الجانب الإيراني أن الرد على إسرائيل قد يؤدي إلى تدخل أمريكي مباشر، مما يثني إيران عن التصعيد إلى مستوى يخرج عن السيطرة، رغم الاستعدادات لأي رد ممكن من الطرف المقابل.

التداعيات الإقليمية والدولية المحتملة

لا شك أن أي تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل كبير، وستكون الدول المجاورة أولى المتأثرين. وفي حالة استهداف إسرائيل للبرنامج النووي الإيراني، فإن دول الخليج قد تواجه تداعيات مباشرة في حال حدوث تسرب نووي، الأمر الذي قد يثير أزمة بيئية وصحية.

أما في حال ضرب المنشآت النفطية، فإن تأثير ذلك لن يكون محدودًا على إيران فقط، بل سيمتد إلى الأسواق العالمية التي تعتمد على صادرات النفط الإيرانية. هذا السيناريو قد يتسبب في ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مما سيزيد من الضغوط الاقتصادية على دول المنطقة ويدفع العديد من الدول إلى مراجعة سياساتها تجاه إيران.

وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث، فإن استهداف الميليشيات المدعومة من إيران سيؤدي إلى تغيير كبير في ميزان القوى في المنطقة. فقد تفقد إيران قدرتها على شن عمليات هجومية ضد إسرائيل عبر وكلائها الإقليميين، مما يضعف من نفوذها السياسي والعسكري.