ماذا يعني نشر صواريخ "ثاد" الأمريكية في "إسرائيل"؟.. هذا كل ما نعرفه عن الأمر حزب الله يصدر بيانا بشأن استهداف معسكر تدريب لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حيفا تحذيرات من كارثة ستطال 24% من سكان اليمن خلال النصف الثاني من هذا العام الرئيس العليمي يوجه رسالة هامة لـ كافة القوى والمكونات السياسية للمضي قدما في جهود اسقاط الانقلاب الحوثي.. ماذا قال عن صرف المرتبات؟ عاجل.. ضربة دموية تخلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال جنوبي حيفا اعتقال محتالاً حقق أرباحاً طائلة بذريعة "النبوة" وكيل محافظة مأرب الباكري يفتتح مشروع مياه مخيم القوز للنازحين إيران تعتقل أشهر قياداتها العسكرية وتخضعه للتحقيق بعد اختراقات إسرائيل للحرس الثوري عشر حقائق لا يعرفها غالبية العرب عن الجاسوس رقم 1 في قلب النطام الإيراني نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الصحفي والكاتب عبدالله سلطان
حذر البنك الدولي في تقرير له صدر حديثاً من خطورة انعدام الأمن في البحر الأحمر وتأثيراته المباشرة على توفير الغذاء في اليمن، كاشفاً عن ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الحالي بعد أن تجاوز عدد المتأثرين المليون شخص إضافي.
وذكر تقرير البنك الذي يناقش تحديث الأوضاع الغذائية في اليمن أن عام 2024 شهد ارتفاعاً بنسبة 6% في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد مقارنة بالعام السابق، موضحاً أن هذه الزيادة تعود إلى مجموعة من العوامل، من بينها تصاعد الصراع، وتفاقم التغيرات المناخية مثل الجفاف والفيضانات.
ولفت التقرير إلى أن الصراعات البحرية أدت إلى تقييد تدفق المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى البلاد التي تعاني من أزمة خانقة، مشيراً إلى أن تدهور قيمة العملة، وزيادة تكاليف الوقود جعلا الحصول على الغذاء أكثر صعوبة.
وتوقع التقرير أن يواجه 24% من سكان اليمن مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال النصف الثاني من عام 2024، نتيجة لاستمرار الصراع ونقص فرص العمل وتأثيرات التغيرات المناخية المتزايدة.
جاء ذلك بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة على مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج وسط اليمن، مخلفة أضرارا في الممتلكات والأراضي الزراعية.