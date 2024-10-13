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عاجل.. ضربة دموية تخلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال جنوبي حيفا

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار طائرة مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة"، مشيرة إلى أن "المسيرة أطلقت صاروخا تجاه الموقع قبل انفجارها فيه".

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يقوم بالتحقيق في سقوط المسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا دون تفعيل أي تحذير، مؤكدا أن سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة في المنطقة البحرية الشمالية أطلقت من الأراضي اللبنانية.

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