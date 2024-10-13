مأرب تحيي ذكرى ثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة بحفل فني وخطابي

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - سبتمبر نت

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أقيم بمحافظة مأرب، اليوم، حفلاً فنياً وخطابياً بمناسبة العيد الوطني الـ 61 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة .

وفي الحفل، نقل نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله ابو الغيث، والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري للحاضرين، تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر .

وتحدث أبو الغيث والقميري في كلمتيهما عن أهمية الاحتفال بالعيد الوطني الـ 61 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة وما تمثله من دلالات ومعاني تحكي للأجيال حجم التضحيات والبطولات التي سطرها شهداء ثورة 14 أكتوبر التي توجت بتحقيق النصر الكبير على القوى الاستعمارية وجلاء آخر جندي بريطاني في30 نوفمبر 1967 وتوجت بتحقيق الوحدة الوطنية في 22 مايو عام 1990م.

وأكدا أن ثورة 14 أكتوبر هي امتدادا طبيعياً لثورة 26 سبتمبر، ومثلتا معا أهم الاحداث التي غيرت حياة اليمنيين وغيرت مجرى التاريخ في جنوب الوطن بشكل خاص .. مشيرين إلى أن أهمية الثورة المباركة لا تقتصر في كونها منطلق التحرر من الاستعمار ومخلفاته فحسب ،ولكن أهميتها التاريخية تكمن في إنها أنتجت الدولة بهوية موحدة .

واعتبر ابو الغيث والقميري، عودة المشروع الإمامي الذي أطل بوجهه القبيح المتمثل بمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران والتي انقلبت على مؤسسات الدولة وعلى النهج الديمقراطي هي الخطر الحقيقي الذي يريد العودة بالشعب إلى الجهل والفقر والظلم وزرع النزاعات السلالية والمناطقية وتمزيق النسيج الاجتماعي لأبناء الشعب الواحد.

كما أكد ابو الغيث والقميري أن مليشيا الحوثي لن تتراجع عن سلوكها وفكرها الارهابي وتهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر إلا بالفعل العسكري، ودحرها لتكف اذاها عن اليمنيين والملاحة الدولة ودول الجوار..مجددين ان القوات المسلحة دوما وأبدا في جاهزية عالية لحماية الجمهورية ومكتسبات الثورة.

من جانبهم استعرض نائب مدير كلية الطيران والدفاع الجوي اللواء الركن محسن البكري، ووكيل محافظة أبين عبدالعزيز الحمزة، أبرز الأدوار النضالية والبطولات والتضحيات التي قدمها الثوار الأحرار خلال ارهاصات الثورة و مراحلها المختلفة، وكيف سطروا بدمائهم أروع ملاحم الشجاعة والفداء إلى أن وصلوا ليوم النصر العظيم.

واكدوا أن بطولات و تضحيات الشهداء الأحرار قادة ثورة 14 أكتوبر وفي مقدمتهم الشهيد راجح بن غالب لبوزة ستظل نبراسا يقتدي بها احرار اليمن، ويمضون على وهجها لتمتزج دماؤهم في الدفاع عن الجمهورية والوحدة ضد مخلفات الإمامة وفلول الاستعمار في الشمال والجنوب وفي كل رقعة من أرض اليمن.

كما ألقيت في الحفل كلمة عن المرأة قدمتها دعاء صوان، أشارت فيها إلى ما تمثله ثورة 14 أكتوبر من أهمية في حياة اليمنيين وما حققته من انجازات و مكاسب ونقلت الشعب من عهود الظلام والاستبداد إلى رحاب العدالة والحرية والنهوض.

تخلل الحفل فقرات فنية وانشادية وقصائد شعرية نالت استحسان الحضور.

حضر الحفل عدد من وكلاء الوزارات والمحافظات وقيادات وزارة الدفاع ورؤساء الهيئات والدوائر ومدراء عموم المكاتب ورؤساء فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية وقيادات منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والأعيان وجمع غفير من المواطنين.