اعتقال محتالاً حقق أرباحاً طائلة بذريعة "النبوة" وكيل محافظة مأرب الباكري يفتتح مشروع مياه مخيم القوز للنازحين إيران تعتقل أشهر قياداتها العسكرية وتخضعه للتحقيق بعد اختراقات إسرائيل للحرس الثوري عشر حقائق لا يعرفها غالبية العرب عن الجاسوس رقم 1 في قلب النطام الإيراني نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الصحفي والكاتب عبدالله سلطان البنك الدولي يصدر تحذيرا بخصوص الوضع في اليمن ملاكم يمني يحقق فوزا مستحقا على خصمه الأمريكي بولاية نيوجيرسي الأمريكية إمارة دبي.. تحرك دولي لتحويلها الى مركز عالمي للابتكار الرقمي المخابرات الإسرائيلية تكشف عن تسوية مع إيران وحزب الله وتتحدث عن «إشارات مهمة» الحوثي يتمرد على التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الاقتصادي ومصادر :الحكومة تواجه تحديات كبيرة
افتتح وكيل محافظة مأرب للشؤون الادارية عبدالله الباكري، اليوم، ومعه مدير عام فرع هيئة مياه الريف، في مخيم القوز للنازحين شرق عاصمة المحافظة، خزان مشروع مياه وشبكة التسييل والتوزيع التابعة للمشروع ، والذي نفذه منتدى الإغاثة والبناء(CRB) بتمويل من منظمة كير العالمية.
واستمع الوكيل الباكري، من القائمين على المشروع، الى شرح مفصل عن مكوناته والتي تتضمن خزان برجي سعة 50 متر مكعب، وخط ضخ من البئر الي الخزان بطول 400 متر، وخطوط إسالة من الخزان الي نقاط التوزيع بالمخيم بطول 2200 مترا، واضافة 26 نقطة توزيع جديدة من أجل تسهيل وصول المياه لأكبر عدد من الأسر التي تعاني من نقص شديد في المياه النظيفة والصالحة للاستخدام.
و ثمن الوكيل الباكري، التدخلات الانسانية لمنتدى الاغاثة والبناء ومنظمة كير والتي تساهم في التخفيف من معاناة النازحين.. مشيرًا الى اهمية هذا المشروع في تمكين الاسر النازحة في المخيم من الحصول على المياه النظيفة والصالحة للاستخدام بيسر وسهولة، وتخفيف معاناتهم في نقل احتياجاتهم من المياه لمسافات طويلة.
وشدد على اهمية التدخلات الانسانية بمشاريع ذات طابع تنموي تساعد في تخفيف المعاناة والتعافي من الحرب كما تساعد السكان على الصمود في الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.