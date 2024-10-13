وكيل محافظة مأرب الباكري يفتتح مشروع مياه مخيم القوز للنازحين

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - مأرب

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افتتح وكيل محافظة مأرب للشؤون الادارية عبدالله الباكري، اليوم، ومعه مدير عام فرع هيئة مياه الريف، في مخيم القوز للنازحين شرق عاصمة المحافظة، خزان مشروع مياه وشبكة التسييل والتوزيع التابعة للمشروع ، والذي نفذه منتدى الإغاثة والبناء(CRB) بتمويل من منظمة كير العالمية.

واستمع الوكيل الباكري، من القائمين على المشروع، الى شرح مفصل عن مكوناته والتي تتضمن خزان برجي سعة 50 متر مكعب، وخط ضخ من البئر الي الخزان بطول 400 متر، وخطوط إسالة من الخزان الي نقاط التوزيع بالمخيم بطول 2200 مترا، واضافة 26 نقطة توزيع جديدة من أجل تسهيل وصول المياه لأكبر عدد من الأسر التي تعاني من نقص شديد في المياه النظيفة والصالحة للاستخدام.

و ثمن الوكيل الباكري، التدخلات الانسانية لمنتدى الاغاثة والبناء ومنظمة كير والتي تساهم في التخفيف من معاناة النازحين.. مشيرًا الى اهمية هذا المشروع في تمكين الاسر النازحة في المخيم من الحصول على المياه النظيفة والصالحة للاستخدام بيسر وسهولة، وتخفيف معاناتهم في نقل احتياجاتهم من المياه لمسافات طويلة.

وشدد على اهمية التدخلات الانسانية بمشاريع ذات طابع تنموي تساعد في تخفيف المعاناة والتعافي من الحرب كما تساعد السكان على الصمود في الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.