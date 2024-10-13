آخر الاخبار

اعتقال محتالاً حقق أرباحاً طائلة بذريعة "النبوة" وكيل محافظة مأرب الباكري يفتتح مشروع مياه مخيم القوز للنازحين إيران تعتقل أشهر قياداتها العسكرية وتخضعه للتحقيق بعد اختراقات إسرائيل للحرس الثوري عشر حقائق لا يعرفها غالبية العرب عن الجاسوس رقم 1 في قلب النطام الإيراني نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الصحفي والكاتب عبدالله سلطان البنك الدولي يصدر تحذيرا بخصوص الوضع في اليمن ملاكم يمني يحقق فوزا مستحقا على خصمه الأمريكي بولاية نيوجيرسي الأمريكية إمارة دبي.. تحرك دولي لتحويلها الى مركز عالمي للابتكار الرقمي المخابرات الإسرائيلية تكشف عن تسوية مع إيران وحزب الله وتتحدث عن «إشارات مهمة» الحوثي يتمرد على التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الاقتصادي ومصادر :الحكومة تواجه تحديات كبيرة

ملاكم يمني يحقق فوزا مستحقا على خصمه الأمريكي بولاية نيوجيرسي الأمريكية

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
عدد القراءات 167

 

فاز الملاكم اليمني الأمريكي خالد التويتي على على نظيره إيمانويل رودريغيز في النزال الذي أُقيم في صالة Prudential Center بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

 

وتفوق التويتي بقوة مدهشة على خصمه رودريغيز ليثبت من جديد اسمه كواحد من أبرز الملاكمين الصاعدين في فئة وزن الريشة.

 

ونجح الملاكم التويتي، بإضافة لقب جديد إلى مسيرته الإخترافية الناجحة الخالية من أي خسارة حتى الآن.

 

ويمتلك الشاب التويتي، البالغ من العمر 28 عاماً، والذي بدأ رحلته الاحترافية في عالم الملاكمة عام 2017، سجلاً مذهلاً قوامه 14 انتصاراً متتالياً، ودون أي هزيمة.

  
إقراء أيضاً
صراع جديد بين برشلونة وريال مدريد على ضم هذا اللاعب!
حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في المباراة الثانية بين مصر وموريتانيا
تعرف على أندية كرة القدم الأعلى قيمة في العالم للعام 2024
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفرض عقوبات على لاتسيو وأتلتيكو بسبب عنصرية الجماهير
بطريقة "مذهلة".. لاعب البحرين يسجل "أحد أروع" الأهداف في تصفيات كأس العالم 2026
ريال مدريد.. موسم الإصابات الخطيرة!
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول