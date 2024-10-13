ملاكم يمني يحقق فوزا مستحقا على خصمه الأمريكي بولاية نيوجيرسي الأمريكية

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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فاز الملاكم اليمني الأمريكي خالد التويتي على على نظيره إيمانويل رودريغيز في النزال الذي أُقيم في صالة Prudential Center بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتفوق التويتي بقوة مدهشة على خصمه رودريغيز ليثبت من جديد اسمه كواحد من أبرز الملاكمين الصاعدين في فئة وزن الريشة.

ونجح الملاكم التويتي، بإضافة لقب جديد إلى مسيرته الإخترافية الناجحة الخالية من أي خسارة حتى الآن.

ويمتلك الشاب التويتي، البالغ من العمر 28 عاماً، والذي بدأ رحلته الاحترافية في عالم الملاكمة عام 2017، سجلاً مذهلاً قوامه 14 انتصاراً متتالياً، ودون أي هزيمة.