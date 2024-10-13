صفقة العمر.. السفر عبر 5 قارات ومكافأة 15 ألف دولار مقابل تذوق الطعام

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أطلقت "رامادا باي ويندام" مسابقة للعثور على شخص يسافر حول العالم لزيارة مواقعها وتوثيق الرحلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

سيكون "مدير الطعام الرئيسي" أو "Chief Eat Officer"، كما يطلق على المنصب، مسؤولاً عن "استكشاف أشهى المأكولات والتجارب المحلية" في المدن التي توجد بها مواقع "رامادا" حول العالم، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

سيقوم المدير التنفيذي بتسجيل رحلاته وكتابة المنشورات التي ستعرضها العلامة التجارية على قنواتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسيتم التخطيط لمسار الرحلة حول العالم بالتنسيق مع "رامادا"، وسيتضمن إقامات في 5 قارات.

تشمل المحطات المحتملة سيول، كوريا الجنوبية؛ بلفاست، أيرلندا؛ دبي، الإمارات؛ ساو باولو، البرازيل وهونولولو، هاواي.

تبحث "رامادا"عن متقدمين يتمتعون بمهارات كتابة قوية وذوي شغف بالطعام ويحبون السفر.

كونك نشطاً على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك، سيمنحك ميزة إضافية.

بالإضافة إلى ما يصل إلى 21 ليلة تغطيها ويندام، سيحصل المتقدم المختار على راتب قدره 10000 دولار لتغطية تكاليف سفره بالإضافة إلى 5000 دولار نقداً.

ولكن يجب أن يكون المرشحون المؤهلون مقيمين قانونيين في الولايات المتحدة أو كندا، وأن يكون لديهم جواز سفر ساري المفعول وأن يكونوا قادرين على السفر لمدة تصل إلى 3 أسابيع متتالية بين 1 أبريل/نيسان و30 يونيو/حزيران من العام المقبل.

ولدى المتقدمين الطامحين للتذوق وتجربة الطعام حتى 22 أكتوبر/تشرين الأول لنشر مقطع فيديو على تيك توك يوضح شغفهم بالطعام والسفر ويشرحون سبب حصولهم على الوظيفة.

وسيتم تقييم مقاطع الفيديو المقدمة من قبل 3 حكّام سيقيمونها بناءً على شغف المتقدم بالطعام والسفر وقدرته على إيصال سبب رغبته في الدور والجودة الإجمالية لفيديوهاته.

سينتقل المتقدمان الحاصلان على أعلى الدرجات بعد ذلك إلى مقابلة فيديو مباشرة لتحديد الفائز