صراع جديد بين برشلونة وريال مدريد على ضم هذا اللاعب!

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ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي برشلونة وريال مدريد يتشاركان صراع جديد في سباق التعاقد مع النجم الإسباني ألفارو فرنانديز، مدافع نادي بنفيكا،
بعد أدائه الرائع مع فريقه بالفترة الأخيرة الصحيفة افادت بأن اللاعب المعار من نادي مانشستر يونايتد يقيم خياراته المستقبلية
والتي تشمل الريال والبارسا، بعد تأكيد عدم عودته إلى الشياطين الحمر أو الاستمرار في الدوري البرتغالي