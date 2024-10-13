تركيا قد تتسلم مقاتلات غير أمريكية لأول مرة في تاريخ قواتها الجوية

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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قالت صحيفة ملييت التركية، إن ألمانيا، أبدت ما يشبه الموافقة المبدئية على بيع 40 مقاتلة من طراز يوروفايتر إلى تركيا، وفي حال المضي في الأمر، فإن هذه الصفقة تعني استخدام أنقرة لأول مرة مقاتلات غير أمريكية في سلاح جوها.

ولفتت إلى أنه تم التغلب على العقبة الأخيرة، لحصول تركيا على هذا النوع من المقاتلات والذي دارت نقاشات طويلة بشأنه مع الدول الأوروبية المصنعة لها وانتظرتها تركيا طويلا.

وأشارت إلى أن الدول المصنعة، تواصل مفاوضات فنية مع تركيا، مثل مراحل العملية، وتدريب الطيارين وكيفية تنفيذ برامج الصيانة والعديد من المسائل الفنية.

وقالت إن الموافقة المبدئية تشير إلى أن ألمانيا بدأت تغير نهجها تجاه حصول تركيا على هذه الطائرات، بسبب التحفظ الطويل لوجود هذه المقاتلات المتطورة بحوزتها.

وكان وزير الدفاع التركي يشار غولر، قال سابقا إن بلاده تواصل جهودها للحصول على 40 مقاتلة يوروفايتر، عبر التفاوض مع إنجلترا وإسبانيا والذين بدورهم يحاولون إقناع ألمانيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الميزة هي حصول تركيا على الطائرات الأربعين، قبل تسلم طائرات أف 16 بلوك 70 الأمريكية، التي شهدت عرقلة من واشنطن خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أنه في حال الحصول على يوروفايتر، فستستخدم القوات الجوية التركية طائرة حربية غير أمريكية الصنع، لكن أنظمة إلكترونيات الطيران والذخيرة التي تستخدمها متطابقة وهذه ميزة كبيرة.

وأكبر ميزة هي امتلاك طائرة حربية مزودة بتقنية AESA Radar، والتي تغير عصر الصراعات في الجو، عبر استشراف العدو بالرادارات المتقدمة وإطلاق الصواريخ. وهذه القوة التي اكتسبتها اليونان بطائرات رافال التي اشترتها من فرنسا سوف تصبح الآن متوازنة.