الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية جنوب لبنان

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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، بأن الجيش وسع عملياته البرية مجددا في جنوب لبنان. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الجيش نفذ عمليات قصف جوي ومدفعي واسعة النطاق في جنوب لبنان".
بالمقابل، قالت جماعة حزب الله، اليوم الأحد، إنها اشتبكت مع قوات إسرائيلية تحاول التسلل إلى قرية رامية في جنوب لبنان، فيما أصيب جندي ثالث من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" في الصراع المتفاقم بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.
وأشارت مصادر " إلى قتال مستمر بين حزب الله وقوات إسرائيلية تحاول الدخول إلى بلدة رامية، ودوي اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين منطقتي عيتا الشعب ورامية.