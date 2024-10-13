الذكاء الاصطناعي يفاجئ أطباء العالم في اكتشاف آلاف الأنواع من الفيروسات

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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ذكرت مجلة South China Morning Post أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ساعدت العلماء على اكتشاف آلاف الأنواع الجديدة من الفيروسات.

وجاء في منشور على المجلة:"أجرى علماء وباحثون من الصين وهونغ كونغ وأستراليا دراسة مشتركة تتعلق بالفيروسات، وساعدتهم تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الدراسة من اكتشاف آلاف الأنواع الفيروسية غير المعروفة، وحللت هذه التقنيات البيانات بسرعة غير مسبوقة".

وأشارت المجلة إلى أن العلماء خلال الدراسة استعملوا تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل معلومات التسلسل الجيني في البيانات العامة المتعلقة بالفيروسات، وحددت هذه التقنيات أنواع الفيروسات بناء على تسلسلاتها ومعلومات عن بنية البروتين المخفية في حمضها النووي الريبوزي (RNA).

وأشار فريق العلماء الذي أجرى الدراسة إلى أنه "اكتشف ما يقارب من 162 ألف نوع جديد من الفيروسات التي تحوي على الحمض النووي الريبوزي، والتي عاشت في بيئات مختلفة مثل الغلاف الجوي والينابيع الساخنة والفتحات الحرارية المائية، وأن نتائج هذه الدراسة أظهرت أن مثل هذه الفيروسات تتمتع بالمرونة للعيش في البيئات القاسية، كما وفرت نظرة حول كيفية ظهور أشكال الحياة الأولية