توجيهات عسكرية عليا لعمليات القوات المسلحة

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شدد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول على ضرورة رفع مستوى اليقظة ومضاعفة الجهود للتعامل مع التهديدات المحتملة بقوّة وحسم وكفاءة واقتدار.
جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم، السبت اجتماعاً برؤساء عمليات القوات المسلحة.
ووقف الاجتماع أمام مستجدات الأوضاع العملياتية والأمنية ومستوى جاهزية القوات لأداء مهامها الوطنية.
وناقش الاجتماع ما تم إنجازه في مجالات التدريب العملياتي، ورفع كفاءة القوة البشرية والتدريب والتأهيل في جميع التخصصات القتالية، وكذا تطوير القدرات العسكرية النوعية بما يتواكب مع متطلبات المعركة القائمة مع تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.
واستمع اللواء الأشول من رؤساء العمليات إلى تقارير عن الجاهزية القتالية وسير تنفيذ المهام العملياتية، ومستوى التنسيق والتعاون بين جميع الوحدات حسبما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.
من جانبه، استعرض مدير دائرة العمليات العميد الركن دكتور يحيى العيزري، تقريرًا موجزاً لجوانب الموقف العسكري العام للقوات المسلحة، وثبات وصمود منتسبي القوات المسلحة في جبهات القتال، وتعزيز آليات التنسيق والتكامل بين القوى والتشكيلات لمواجهة مليشيات الإنقلاب.
حضر الاجتماع مدراء دوائر هيئة العمليات ونوابهم ومساعديهم وقادة المدارس التخصصية في هيئة العمليات.