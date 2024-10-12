السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية بمقتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين شمالي صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الارهابية.

وذكرت المصادر لـ "مأرب برس" بان المواطن زبير محمد صالح الحنق قُتل مغرب يوم امس داخل متجرة المخصص لتجارة الاسلحة بمنطقة عومرة بمديرية أرحب شمالي صنعاء جراء هجوم مسلح نفذه اثنان كانا يستقلان دراجة نارية .

واوضحت المصادر بان الجناه لاذا بالفرار عقب ارتكاب الجريمة إلى مكان مجهول دون ان تقوم السلطات الحوثي بأي تحرك ضدهم.

وقالت المصادر بان قبائل الخميس وزندان واقارب القتيل من قبائل آل الحنق نصبوا خياما في ذات المنطقة لاعلان النفير القبلي للبحث عن القتله ومحاسبة المتورطين في الجريمة .