توجيهات عسكرية عليا لعمليات القوات المسلحة صنعاء.. جريمة قتل جديدة تطال مواطناً من آل "الحنق" وقبائل أرحب تعلن النفير القبلي تقرير حديث يفضح لصوص المسيرة:مليشيا الحوثي نهبت ثلاثة أرباع المساعدات الإنسانية خلال سنوات الحرب الجيش السوداني يحقق تقدمًا عسكريًا واسعا بجنوب ووسط الخرطوم و«بحري» وسلاح المدرعات توسع انتشارها الوحدات الأمنية بمأرب تنفذ مسيرا راجلا لمسافة 40 كم مباحثات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي الريال اليمني يواصل الإنهيار أمام العملات الأجنبية- تعرف على أسعار الصرف جامعة اقليم سبأ تحتفي بتخرج الدفعة الخامسة من طلاب الشريعة والقانون أردوغان: الاستخبارات التركية تسيطر على كل خطوة اتخذتها إسرائيل أو قد تتخذها ضد تركيا دولة عظمى تطالب رعاياها بمغادرة اليمن فورا وتمنع سفر مواطنيها للأراضي اليمنية حتى وان كانت جزيرة سقطرى
افادت مصادر محلية بمقتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين شمالي صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الارهابية.
وذكرت المصادر لـ "مأرب برس" بان المواطن زبير محمد صالح الحنق قُتل مغرب يوم امس داخل متجرة المخصص لتجارة الاسلحة بمنطقة عومرة بمديرية أرحب شمالي صنعاء جراء هجوم مسلح نفذه اثنان كانا يستقلان دراجة نارية .
واوضحت المصادر بان الجناه لاذا بالفرار عقب ارتكاب الجريمة إلى مكان مجهول دون ان تقوم السلطات الحوثي بأي تحرك ضدهم.
وقالت المصادر بان قبائل الخميس وزندان واقارب القتيل من قبائل آل الحنق نصبوا خياما في ذات المنطقة لاعلان النفير القبلي للبحث عن القتله ومحاسبة المتورطين في الجريمة .