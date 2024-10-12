الوحدات الأمنية بمأرب تنفذ مسيرا راجلا لمسافة 40 كم

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - مأرب

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نفذ المركز التدريبي العام للشرطة بمحافظة مأرب، اليوم السبت، مسيرا راجلا لمسافة 40 كم للمشاركين في دورة تأهيل معلمي التدريب التي تشارك فيها جميع الوحدات الأمنية بالمحافظة.

وجاب المشاركين في المسير شوارع المدينة مرددين الهتافات الوطنية بهمة وحماس عاليين وسط ترحيب وارتياح وإشادة كبيرة برجال الأمن البواسل من قبل المواطنين الذين اصطفوا على قارعة الطرق.

وأوضح مدير المركز التدريبي العام للشرطة العميد خالد الصباحي، أن هذا المسير يعد الأول من نوعه والذي يشارك فيه ضباط وافراد من جميع الوحدات والأجهزة الأمنية بمأرب، يهدف إلى رفع الكفاءة التدريبية والقتالية واللياقة البدنية لمنتسبي مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية بشرطة المحافظة وبما يعمل على تحقيق الجاهزية والاستعداد الدائم لمواجهة كافة الاحتمالات الأمنية والتعامل معها بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن الدروة التدريبية والمسير الراجل شارك فيه متدربين من قوات الأمن الخاصة وشرطة الأمن العام وشرطة الدوريات وشرطة المنشأت وحماية الشخصيات والمركز التدريبي للشرطة.

من جانبه، قال نائب مدير المركز التدريبي للشرطة العميد طاهر مسعود إن هذه الدورة والمسير الراجل يأتي في إطار الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز التدريبي والهادفة إلى تعزيز مستوى قدرات منتسبي وزارة الداخلية البدنية والمهنية من حيث الأداء النوعي أثناء تنفيذ المهام والواجب الوطني.

إلى ذلك، أكد رئيس أركان قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد عادل عبدالله الغانمي أن هذا المسير الذي نفذ في إطار دورة المعلمين جاء من أجل تعزيز جاهزية الضباط والأفراد لتعزيز اللياقة البدنية لتجاوز الصعاب وتحقيق الأهداف الأمنية المرسوم بدقة وانضباط عاليين.