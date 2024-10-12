مباحثات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأحداث في المنطقة، في ظل حرب إبادة جماعية تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة وامتدت إلى لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ابن سلمان من ماكرون، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة، إن ابن سلمان، “تلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون، جرى خلاله بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، واستعراض الجهود المبذولة لخفض التصعيد للوصول إلى الأمن والاستقرار”.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.