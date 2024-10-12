الجيش السوداني يحقق تقدمًا عسكريًا واسعا بجنوب ووسط الخرطوم و«بحري» وسلاح المدرعات توسع انتشارها الوحدات الأمنية بمأرب تنفذ مسيرا راجلا لمسافة 40 كم مباحثات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي الريال اليمني يواصل الإنهيار أمام العملات الأجنبية- تعرف على أسعار الصرف جامعة اقليم سبأ تحتفي بتخرج الدفعة الخامسة من طلاب الشريعة والقانون أردوغان: الاستخبارات التركية تسيطر على كل خطوة اتخذتها إسرائيل أو قد تتخذها ضد تركيا دولة عظمى تطالب رعاياها بمغادرة اليمن فورا وتمنع سفر مواطنيها للأراضي اليمنية حتى وان كانت جزيرة سقطرى بعد أن وصفهم بـ الإرهابيين.. ترامب يشيد بالجالية اليمنية في أمريكا لدعمه في سباقه الانتخابي حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في المباراة الثانية بين مصر وموريتانيا الثلاثاء المقبل.. جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في اليمن
افتتح اليوم السبت، تعاملات الريال اليمني بإنهيار قياسي، أمام العملات الأجنبية بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
وقالت مصادر مصرفية إن الريال اليمني واصل انهياره المتسارع حيث وصل إلى 1962 ريالا مقابل الدولار الواحد في عدن وبقية مناطق سيطرة الشرعية.
وأضافت أن الريال السعودي وصل إلى 513 ريالا يمنيا للبيع والشراء 511، فيما بقية أسعار الصرف ثابتة في مناطق الحوثيين.
أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار اليوم السبت - 12/10/2024
صنعاء
شراء = 534 ريال
بيع = 535 ريال
عدن
شراء = 1950 ريال
بيع = 1962 ريال
أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي
صنعاء
شراء = 139.80 ريال
بيع = 140 ريال
عدن
شراء = 511 ريال
بيع = 513 ريال
أسعار الصرف غير ثابتة