الريال اليمني يواصل الإنهيار أمام العملات  الأجنبية- تعرف على أسعار الصرف

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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افتتح اليوم السبت، تعاملات الريال اليمني بإنهيار قياسي، أمام العملات الأجنبية بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

وقالت مصادر مصرفية إن الريال اليمني واصل انهياره المتسارع حيث وصل إلى 1962 ريالا مقابل الدولار الواحد في عدن وبقية مناطق سيطرة الشرعية.

وأضافت أن الريال السعودي وصل إلى 513 ريالا يمنيا للبيع والشراء 511، فيما بقية أسعار الصرف ثابتة في مناطق الحوثيين.

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار اليوم السبت - 12/10/2024

صنعاء

شراء = 534 ريال

بيع = 535 ريال

عدن

شراء = 1950 ريال

بيع = 1962 ريال

أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي

صنعاء

شراء = 139.80 ريال

بيع = 140 ريال

عدن

شراء = 511 ريال

بيع = 513 ريال

أسعار الصرف غير ثابتة