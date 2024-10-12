جامعة اقليم سبأ تحتفي بتخرج الدفعة الخامسة من طلاب الشريعة والقانون

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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احتفت جامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب اليوم السبت بتخرج الدفعة الخامسة من طلاب كلية الشريعة والقانون البالغ عددهم 58 خريج وخريجة، وذلك بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة الوطنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر و30 نوفمبر.

وفي الحفل الذي حضره رئيس النيابة الاستئنافية بمأرب القاضي عارف المخلافي، ومدير عام شرطة المحافظة اللواء يحيى حُميد، وعميد الكلية الدكتور حسن بن حمد وهيط، جرى تكريم الخريجين والخريجات بشهادات التقدير إلى جانب تكريم اسر الشهداء من الدفعة وفاء لتضحياتهم في الدفاع عن الجمهورية والثورة والهوية الوطنية.

تخلل الحفل فقرات فنية وفكلورية عن دلالات الثورة الوطنية ودورها في اتاحت فرص التعليم والتميز والارتقاء .