الجيش السوداني يحقق تقدمًا عسكريًا واسعا بجنوب ووسط الخرطوم و«بحري» وسلاح المدرعات توسع انتشارها الوحدات الأمنية بمأرب تنفذ مسيرا راجلا لمسافة 40 كم مباحثات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي الريال اليمني يواصل الإنهيار أمام العملات الأجنبية- تعرف على أسعار الصرف جامعة اقليم سبأ تحتفي بتخرج الدفعة الخامسة من طلاب الشريعة والقانون أردوغان: الاستخبارات التركية تسيطر على كل خطوة اتخذتها إسرائيل أو قد تتخذها ضد تركيا دولة عظمى تطالب رعاياها بمغادرة اليمن فورا وتمنع سفر مواطنيها للأراضي اليمنية حتى وان كانت جزيرة سقطرى بعد أن وصفهم بـ الإرهابيين.. ترامب يشيد بالجالية اليمنية في أمريكا لدعمه في سباقه الانتخابي حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في المباراة الثانية بين مصر وموريتانيا الثلاثاء المقبل.. جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في اليمن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "إسرائيل لا تستهدف الاستقرار في فلسطين ولبنان فقط بل تعمل على توسيع النار في المنطقة"، مشيرًا إلى أن الاحتلال هو التهديد الأكثر واقعية للسلام الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك في تصريحات له، اليوم السبت، على متن الطائرة في أثناء عودته من ألبانيا وصربيا.
وأضاف "أجرينا تبادلاً للآراء حول أحدث التطورات في المنطقة، خصوصًا ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة والفظائع الإسرائيلية في غزة".
وشدد أردوغان على أنه "لا يمكننا تجاهل العدوان الإسرائيلي ونراقب الوضع عبر استخباراتنا بشأن خطوات إسرائيل تجاه بلادنا".
ولفت "بواسطة جهاز استخباراتنا، نسيطر على كل خطوة اتخذتها إسرائيل أو قد تتخذها ضد تركيا"، مؤكدًا أن إسرائيل لا تستهدف استقرار فلسطين ولبنان فحسب، بل تحاول أيضاً أن تؤثر نيرانها على المناطق المحيطة بهم.
وأشار الرئيس التركي إلى أنه من غير الممكن تجاهل هذه الأمور، مؤكدًا "نحن على دراية بكل هذا ونحن لا نجلس مكتوفي الأيدي".
وتابع قوله إن أحلام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعصابته ستتحول إلى كوابيس وتتحرر فلسطين ولبنان، موضحًا أن الاحتلال يواجه المقاومة المشروعة والنبيلة من الرجال الشجعان الذين يدافعون عن وطنهم.
وأكد أن إسرائيل، التي أصبحت وحشاً يقتل السلام والهدوء، يجب أن تقف الإنسانية في وجهها.