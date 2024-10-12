أردوغان: الاستخبارات التركية تسيطر على كل خطوة اتخذتها إسرائيل أو قد تتخذها ضد تركيا

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "إسرائيل لا تستهدف الاستقرار في فلسطين ولبنان فقط بل تعمل على توسيع النار في المنطقة"، مشيرًا إلى أن الاحتلال هو التهديد الأكثر واقعية للسلام الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك في تصريحات له، اليوم السبت، على متن الطائرة في أثناء عودته من ألبانيا وصربيا.

وأضاف "أجرينا تبادلاً للآراء حول أحدث التطورات في المنطقة، خصوصًا ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة والفظائع الإسرائيلية في غزة".

وشدد أردوغان على أنه "لا يمكننا تجاهل العدوان الإسرائيلي ونراقب الوضع عبر استخباراتنا بشأن خطوات إسرائيل تجاه بلادنا".

ولفت "بواسطة جهاز استخباراتنا، نسيطر على كل خطوة اتخذتها إسرائيل أو قد تتخذها ضد تركيا"، مؤكدًا أن إسرائيل لا تستهدف استقرار فلسطين ولبنان فحسب، بل تحاول أيضاً أن تؤثر نيرانها على المناطق المحيطة بهم.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه من غير الممكن تجاهل هذه الأمور، مؤكدًا "نحن على دراية بكل هذا ونحن لا نجلس مكتوفي الأيدي".

وتابع قوله إن أحلام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعصابته ستتحول إلى كوابيس وتتحرر فلسطين ولبنان، موضحًا أن الاحتلال يواجه المقاومة المشروعة والنبيلة من الرجال الشجعان الذين يدافعون عن وطنهم.

وأكد أن إسرائيل، التي أصبحت وحشاً يقتل السلام والهدوء، يجب أن تقف الإنسانية في وجهها.