دولة عظمى تطالب رعاياها بمغادرة اليمن فورا وتمنع سفر مواطنيها للأراضي اليمنية حتى وان كانت جزيرة سقطرى بعد أن وصفهم بـ الإرهابيين.. ترامب يشيد بالجالية اليمنية في أمريكا لدعمه في سباقه الانتخابي حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في المباراة الثانية بين مصر وموريتانيا الثلاثاء المقبل.. جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في اليمن روسيا تتحدث عن الخيار الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن بينها صواريخ تكتيكية.. تفاصيل صفقة أسلحة وذخائر أمريكية للسعودية والإمارات مقتل 49 شخصا في هجوم إسرائيلي على قطاع غزة صفقة أسلحة تاريخية و بمليارات الدولارات بين أمريكا والإمارات والسعودية تعرف على أندية كرة القدم الأعلى قيمة في العالم للعام 2024 حزب الله يعلن استهداف مصنع متفجرات إسرائيلي جنوب حيفا.. تفاصيل
أثنى مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، خلال لقائه أمس الجمعة، بعمدة مدينة هامتراميك الأمريكية، أمير غالب، المولود في اليمن، على الجهود التي يقدمها غالب والجالية اليمنية لدعمه في سباقه الانتخابي، عبر افتتاح مكتب خاص لحملته الانتخابية في هامتراميك، ذات الأغلبية المسلمة
ووجه دونالد ترامب، رسالة إلى اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، يعدهم فيها بحل مشاكل بلدهم وجعل العالم مكانا أفضل للعيش.
وأكد ترامب في فيديو بثّه عمدة مدينة هامتراميك الأمريكية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك"، "أنه من العار أن يمر الناس والعالم بما يمرون به هذه الأيام"، مشيرا إلى أنه سيعمل على إصلاح الوضع في العالم كله.
وقال العمدة أمير غالب، في منشوره، "إن ترامب اعتذر عن الهفوة التي حدثت في مهرجان بنسلفانيا، مضيفا "أنه لم يقصد ما يروج له البعض، وإنه يشعر بالذنب لما زلت به لسانه، وإنه يحترم اليمنيين الأمريكيين وسيعمل على حل مشاكلهم هنا وفي اليمن".
وذكر غالب أنه لم يستطع إجبار ترامب على ذكر كل ذلك في الفيديو، "ولكن سيكون هناك خطوات قادمة تعبر عن مدى شكره وتقديره للجالية اليمنية الأمريكية".
وكان المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، قد وصف اليمنيين القادمين إلى الولايات المتحدة، الأحد الماضي، في خطابه بولاية بنسلفانيا، بـ"الإرهابيين المعروفين الذين يأتون عبر الحدود بأعداد كبيرة، ويتم إطلاق سراحهم في بلادنا