بعد أن وصفهم بـ الإرهابيين.. ترامب يشيد بالجالية اليمنية في أمريكا لدعمه في سباقه الانتخابي

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أثنى مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، خلال لقائه أمس الجمعة، بعمدة مدينة هامتراميك الأمريكية، أمير غالب، المولود في اليمن، على الجهود التي يقدمها غالب والجالية اليمنية لدعمه في سباقه الانتخابي، عبر افتتاح مكتب خاص لحملته الانتخابية في هامتراميك، ذات الأغلبية المسلمة

ووجه دونالد ترامب، رسالة إلى اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، يعدهم فيها بحل مشاكل بلدهم وجعل العالم مكانا أفضل للعيش.

وأكد ترامب في فيديو بثّه عمدة مدينة هامتراميك الأمريكية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك"، "أنه من العار أن يمر الناس والعالم بما يمرون به هذه الأيام"، مشيرا إلى أنه سيعمل على إصلاح الوضع في العالم كله.

وقال العمدة أمير غالب، في منشوره، "إن ترامب اعتذر عن الهفوة التي حدثت في مهرجان بنسلفانيا، مضيفا "أنه لم يقصد ما يروج له البعض، وإنه يشعر بالذنب لما زلت به لسانه، وإنه يحترم اليمنيين الأمريكيين وسيعمل على حل مشاكلهم هنا وفي اليمن".

وذكر غالب أنه لم يستطع إجبار ترامب على ذكر كل ذلك في الفيديو، "ولكن سيكون هناك خطوات قادمة تعبر عن مدى شكره وتقديره للجالية اليمنية الأمريكية".

وكان المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، قد وصف اليمنيين القادمين إلى الولايات المتحدة، الأحد الماضي، في خطابه بولاية بنسلفانيا، بـ"الإرهابيين المعروفين الذين يأتون عبر الحدود بأعداد كبيرة، ويتم إطلاق سراحهم في بلادنا