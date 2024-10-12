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الثلاثاء المقبل.. جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في اليمن

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - متابعات
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يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء المقبل جلسته الدورية حول تطورات الأوضاع في اليمن.

 

ومن المقرر أن يقدِّم المبعوث الأممي الخاص، هانس غروندبرغ، وآخرون إحاطاتهم حول مختلف الجوانب الإنسانية والسياسية والاقتصادية في البلاد.

 

والخميس الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال اختتام زيارته للعاصمة الروسية موسكو عن قلقه العميق من تأثيرات التصعيد في الشرق الأوسط على اليمن وجهود عملية السلام.

 

وذكر مكتب المبعوث الأممي في بيان له، أن غروندبرغ عبر عن قلقه العميق بشأن التأثيرات المتعاقبة للتصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط على اليمن، مؤكدا بأن التعاون الدولي والجهود الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لعكس المسار المقلق الحالي الذي يؤثر على اليمن والبحر الأحمر والمنطقة.

 

وأشار إلى أن غروندبرغ، قدم احاطة حول تواصله مع الأطراف والمحاورين الإقليميين والعمل الذي يقوم به مكتبه على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.

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