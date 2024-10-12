حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في المباراة الثانية بين مصر وموريتانيا الثلاثاء المقبل.. جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في اليمن روسيا تتحدث عن الخيار الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن بينها صواريخ تكتيكية.. تفاصيل صفقة أسلحة وذخائر أمريكية للسعودية والإمارات مقتل 49 شخصا في هجوم إسرائيلي على قطاع غزة صفقة أسلحة تاريخية و بمليارات الدولارات بين أمريكا والإمارات والسعودية تعرف على أندية كرة القدم الأعلى قيمة في العالم للعام 2024 حزب الله يعلن استهداف مصنع متفجرات إسرائيلي جنوب حيفا.. تفاصيل مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروع قرار بشأن المساعدة التقنية وبناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق قرارات جديدة مـِْن صندوق النقد على إجراءات لتقليص تكاليف الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار
يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء المقبل جلسته الدورية حول تطورات الأوضاع في اليمن.
ومن المقرر أن يقدِّم المبعوث الأممي الخاص، هانس غروندبرغ، وآخرون إحاطاتهم حول مختلف الجوانب الإنسانية والسياسية والاقتصادية في البلاد.
والخميس الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال اختتام زيارته للعاصمة الروسية موسكو عن قلقه العميق من تأثيرات التصعيد في الشرق الأوسط على اليمن وجهود عملية السلام.
وذكر مكتب المبعوث الأممي في بيان له، أن غروندبرغ عبر عن قلقه العميق بشأن التأثيرات المتعاقبة للتصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط على اليمن، مؤكدا بأن التعاون الدولي والجهود الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لعكس المسار المقلق الحالي الذي يؤثر على اليمن والبحر الأحمر والمنطقة.
وأشار إلى أن غروندبرغ، قدم احاطة حول تواصله مع الأطراف والمحاورين الإقليميين والعمل الذي يقوم به مكتبه على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.