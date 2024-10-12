روسيا تتحدث عن الخيار الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أكدت روسيا الاتحادية، أنه لا يوجد حل بديل عن الحل السياسي لإنهاء الصراع المتواصل في اليمن منذ عشر سنوات.

جاء ذلك في بيان للسفارة الروسية لدى بلادنا، عقب مباحثات عقدها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين.

وأوضح البيان، أن المحادثات الموسعة ـالتي اختتمت الخميس الماضي في موسكو ـ تطرقت إلى أهمية دفع العمليات السياسة في اليمن، على الرغم من الجغرافيا المتنامية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد الجانبان على ضرورة بذل جهود دولية نشطة لتصحيح الوضع الإنساني المتدهور في البلاد واستئناف العمل على "خريطة الطريق" للتسوية اليمنية، حسب البيان.

وتطرقت المباحثات إلى الوضع في البحر الأحمر على وقع الهجمات الحوثية ، وأكدت على أهمية سلامة الشحن الدولي، وفي الوقت نفسه، أشار الجانب الروسي إلى أن الضربات على الأراضي اليمنية من قبل ما يسمى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا العاملة في البحر الأحمر "هي انتهاك للقانون الدولي وتأخر احتمال تحقيق السلام في اليمن".

ووفقاً للبيان فقد أكد الجانبان على "أنه لا يوجد بديل عن الطريقة السياسية والدبلوماسية لحل الصراع بين اليمنيين"، مع مراعاة إشراك كل القوى السياسية في البلاد في تلك العملية.