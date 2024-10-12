تعرف على أندية كرة القدم الأعلى قيمة في العالم للعام 2024

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أصدرت مجلة "فوربس" قائمة تضم أندية كرة القدم الأعلى قيمة في العالم للعام 2024، حيث حافظ ريال مدريد على صدارة القائمة بقيمة بلغت 5.4 مليار جنيه إسترليني.

بينما شكلت أندية ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الأصول الأكثر قيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي إنفوغراف بالأندية الأكثر قيمة في العالم للعام 2024