مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروع قرار بشأن المساعدة التقنية وبناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق قرارات جديدة مـِْن صندوق النقد على إجراءات لتقليص تكاليف الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار شتعال حرب الإنتخابات الأمريكية من جديد وترمب يشن أعنف هجوم في تاريخة و يتعهد بـ تحرير أميركا المحتلة بعد قرار إسرائيلي مفاجئ ضده.. مجلس الأمم المتحد يعلن الحسم بشأن الأمين العام قوات روسيا تعلن استعادة 15 بلدة بكورسك وتدمر 47 مسيرة أوكرانية إسرائيل تحاصر شمال غزة ودمار وسط القطاع.. والأقمار الصناعية تكشف التفاصيل أول تحرك ورد أمريكي بعد ضربة إيران على إسرائيل إيران تعلن العثور على جثمان قيادى بالحرس الثوري قتل بجاتب نصر الله مأرب.. جامعة إقليم سبأ تعلن عن حاجتها لشغل وظائف تحدث عن نجاح كبير في توحيد القوات.. وزير الدفاع الفريق الداعري: هدفنا الأساسي هو صنعاء ولدينا خطط استراتيجية كاملة لاستخدام القوات
وافق صندوق النقد الدولي، على إجراءات من شأنها تقليص تكاليف الاقتراض لأعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً، والتيمن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.
وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بان الإجراءات المعتمدة ستؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض بنسبة 36 بالمائة اي ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً..
متوقعة أن ينخفض عدد الدول التي ستخضع لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة