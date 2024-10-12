أول تحرك ورد أمريكي بعد ضربة إيران على إسرائيل

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، وذلك رداً على الهجوم الأخير على الكيان الصهيوني حسبما أفادت وكالة “رويترز”.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة تشمل 10 كيانات وتحدد 17 سفينة كأصول محظورة. وبموجب هذه العقوبات، سيتم تقييد عمليات الشراء أو البيع أو النقل أو التسويق للنفط والمنتجات البترولية الإيرانية، مع استهداف جزء كبير من الأسطول السري لناقلات النفط التابعة لإيران.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن فرضت الخزانة الأمريكية قبل أيام قليلة، عقوبات على أكثر من 12 كيانًا وسفينة بسبب تورطها في شحن النفط الخام وغاز النفط المسال من إيران إلى سوريا وشرق آسيا، نيابة عن “الحرس الثوري” الإيراني وميليشيا “حزب الله” اللبنانية.
وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان: “إيران تواصل الاعتماد بصورة كبيرة على عمليات بيع النفط وغاز النفط المسال غير الشرعية من قِبل الحرس الثوري وميليشيا حزب الله اللبناني، لتمويل أنشطتها الإرهابية وزعزعة الاستقرار في المنطقة”، وفقًا لما نقلته “رويترز”.