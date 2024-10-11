إيران تعلن العثور على جثمان قيادى بالحرس الثوري قتل بجاتب نصر الله

الجمعة 11 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، أنه تم العثور على جثمان العميد عباس نيلفروشان القيادي بالحرس الثوري الإيراني، طبقا لما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرناوكان نيلفروشان قد قتل في الغارة الإسرائيلية على الضحاية الجنوبية لبيروت، والتي أسفرت عن مقتل الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، بجانب قادة آخرين بالحزب.

وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري في بيان، إنه تم "العثور على جثمان العميد عباس نيلفروشان، وذلك بجهود حثيثة استمرت على مدار الساعةوبحسب وكالة "إرنا"، فإنه "سيتم الإعلان لاحقا عن موعد نقل جثمان نيلفروشان إلى بلاده، وخطط التشييع والدفنوكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد، أن مقتل القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان "لن يمر دون رد".