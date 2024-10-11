مأرب.. جامعة إقليم سبأ تعلن عن حاجتها لشغل وظائف

الجمعة 11 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - مأرب

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اعلنت جامعة إقليم سبأ عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة للعام الجامعي 2024/2025 في كليات الجامعة على النحو الموضح في الجدول التالي:



ووضعت جامعة إقليم سبأ مجموعة من الشروط للمتقدمين للتنافس على الوظائف الشاغرة كما يلي: