مأرب.. جامعة إقليم سبأ تعلن عن حاجتها لشغل وظائف

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اعلنت جامعة إقليم سبأ عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة للعام الجامعي 2024/2025 في كليات الجامعة على النحو الموضح في الجدول التالي:
ووضعت جامعة إقليم سبأ مجموعة من الشروط للمتقدمين للتنافس على الوظائف الشاغرة كما يلي: