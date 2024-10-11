الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفرض عقوبات على لاتسيو وأتلتيكو بسبب عنصرية الجماهير إيران تصدر قرارا بتعيبن ابو باقر وصيا على حزب الله لإدارته وتسيير شؤونه الحوثيون وحروبهم السبب الرئيسي وراء انتشار أخطر الأمراض النفسيه في صفوف اليمنيين .. المبعوث الأممي من موسكو يطالب بالحفاظ على توافق مجلس الأمن بشأن اليمن حرب السودان.. هل اقتربت المعركة الفاصلة؟ تعرف علي سيناريوهات الإدارة الأمريكية القادمة في التعامل مع الحوثيين وأبرز الفروق بين قرارات ترامب وهاريس بعد الفوز دول خليجية تطالب أميركا بمنع إسرائيل من استهداف حقول النفط إلايرانية دول خليجية تطالب أميركا بمنع إسرائيل من استهداف حقول النفط إلايرانية بطريقة "مذهلة".. لاعب البحرين يسجل "أحد أروع" الأهداف في تصفيات كأس العالم 2026 الداخلية السعودية تعلن إعدام يمني "حدّا" وتكشف ما اقترفه
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن فرض عقوبات على فريقي لاتسيو الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، بسبب سلوك جماهير الفريقين في المسابقات الأوروبية.
وقال"يويفا"في بيان له اليوم، إنه سيتم إغلاق قطاعين في المدرج الشمالي لملعب لاتسيو في مباراة الفريق الأوروبية المقبلة على ملعبه، أمام بورتو البرتغالي المقررة في السابع من نوفمبر المقبل، بعد التصرفات العنصرية لبعض جماهيره خلال الفوز (4 - 1) على نيس الفرنسي الأسبوع الماضي.
وفرض"يويفا" غرامة مالية على فريق لاتسيو بلغت 45 ألف يورو، مع إيقاف تنفيذ عقوبة أخرى بإغلاق الملعب جزئيا لمباراة واحدة، وتعليق الإغلاق الجزئي للملعب خلال فترة اختبار لعام واحد.
كما قرر الاتحاد القاري، تغريم نادي أتليتيكو مدريد مبلغ 30 ألف يورو، مع إيقاف تنفيذ بيع تذاكر لجماهيره خارج ملعبه لمباراة واحدة في البطولات الأوروبية لمدة عام واحد، وذلك بسبب تصرفات جماهيره خلال خسارة الفريق (4 - صفر) أمام بنفيكا البرتغالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.