الحوثيون وحروبهم السبب الرئيسي وراء انتشار أخطر الأمراض النفسيه في صفوف اليمنيين ..

الجمعة 11 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال أمين عام نقابة الإخصائيين النفسيين بمحافظة تعز "وليد الرباصي"، الخميس، إن الحرب الحوثية، والنزوح والبطالة وانهيار الوضع الاقتصادي، وتفاقم الأزمة الإنسانية، أبرز الأسباب التي أدت إلى تفاقم الحالة النفسية في أوساط اليمنيين.

وأكد الرباصي في تصريح لقناة "يمن شباب" أن "الحرب تأتي بالدرجة الأولى في قائمة الأسباب، مشيرًا إلى أن الكثير من المصابين هم من الأشخاص الذين شردوا، والذين تعرضوا للنزوح، إضافة إلى الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم.

ونوه إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي، مؤكدا أنه جاء تكملة للعوامل السابقة، محذرًا من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وأُثره على حياة السكان الذين لا يستطيعون توفير لقمة العيش أو حبوب الدواء.

ولفت في هذا السياق إلى انعدام المؤسسات الحكومية التي تلبّي حاجة المواطن من العلاج في حالة الإصابة بالمرض، ناهيك عن انعدام أبسط الخدمات في هذه المؤسسات الطبية، وارتفاع أسعارها إن وجدت.

وتطرق الرباصي إلى تناول القات، مؤكدا أن نبتة القات من العوامل الرئيسية التي تزيد من انتشار العوامل النفسية في المجتمع، دون إدراك من يتعاطون القات لهذه المخاطر.

وفيما يتعلق بعمل المنظمات الإنسانية في هذا الجانب، قال الرباصي إن كثيرًا من المنظمات الإنسانية تعمل في مجال الصحة النفسية دون أي رؤية ما يجعل مشاريعها عديمة الأثر. حسب وصفه.

وأكد عدم وجود أرقام حقيقية وواضحة للاضطرابات النفسية والعقلية، رغم انتشار المعاناة النفسية في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا.

يأتي بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للصحة النفسية والذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام.