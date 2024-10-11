المبعوث الأممي من موسكو يطالب بالحفاظ على توافق مجلس الأمن بشأن اليمن

الجمعة 11 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شدد المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ من موسكو على أهمية الحفاظ على توافق مجلس الأمن بشأن اليمن، ومواصلة الجهود للتعاون نحو خفض التصعيد لصالح اليمن والمنطقة.

جاء ذلك في بيان له عقب اختتامه زيارة إلى موسكو، التقى خلالها نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، حسب إعلام مكتبه في العاصمة الأردنية عمّان.

وخلال المباحثات قدم المبعوث الأممي احاطة حول تواصله مع الأطراف والمحاورين الإقليميين والعمل الذي يقوم به مكتبه على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.

ووفقاً للبيان فقد ناقش الجانبان "سبل البناء على التزامات الأطراف تجاه خارطة طريق السلام الشامل في اليمن في خضم البيئة التصعيدية الحالية".

وأكد "غروندبرغ" على أن التعاون الدولي والجهود الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لعكس المسار المقلق الحالي الذي يؤثر على اليمن والبحر الأحمر والمنطقة.

كما أعرب هانس غروندبرغ عن قلقه العميق من التأثيرات المتعاقبة للتصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط على اليمن.

وتطرقت المناقشات إلى اختطاف جماعة الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، والجهود الأممية للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم