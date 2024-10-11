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بطريقة "مذهلة".. لاعب البحرين يسجل "أحد أروع" الأهداف في تصفيات كأس العالم 2026

الجمعة 11 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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سجل اللاعب البحريني محمد مرهون هدفين، ساعد من خلالهما في تعادل منتخب بلاده مع نظيره الإندونيسي بنتيجة 2/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء هدف مرهون الأول بطريقة جميلة للغاية عند الدقيقة 15، إذ سدد الكرة بقوة من ركلة ثابتة ومن منطقة بعيدة عن المرمى، لتسكن شباك المنافس، مسجلا أحد أجمل الأهداف في التصفيات المؤهلة للمونديال المقبل.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع هدف اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، إذ نال الإشادة والإطراء.

ووصل محمد مرهون للمساهمة التهديفية رقم 26 مع منتخب البحرين، إذ أحرز 16 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة، عقب خوضه 57 مباراة دولية.

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