بطريقة "مذهلة".. لاعب البحرين يسجل "أحد أروع" الأهداف في تصفيات كأس العالم 2026 الداخلية السعودية تعلن إعدام يمني "حدّا" وتكشف ما اقترفه استهداف ناقلة مواد كيميائية قبالة الحديدة والمليشيات تصدر بيانا الخدمة المدنية تعلن الإثنين القادم إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ61 لثورة 14 أكتوبر المجيدة أشادت بجهود الاصلاح.. أحزاب حضرموت تعلن موقفاً موحدا بشأن مطالب أبناء المحافظة العادلة انتفاضة شعبية غير مسبوقة تباغت مليشيات الحوثي في هذه المحافظة 13 شرطاً للقبول.. وزارة الدفاع تُعلن فتح باب القبول والتسجيل في كلية الطيران والدفاع الجوي الرياض تجدد دعمها لجهود إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل مجلس النواب يعلن موقفه من العقوبات الأمريكية ضد حميد الأحمر ... بماذا وجه الحكومة ؟ أولياء فاسدون.. هكذا وصل قادة الثورة الحوثية الزائفة إلى الثروة الفاحشة وحياة الترف
سجل اللاعب البحريني محمد مرهون هدفين، ساعد من خلالهما في تعادل منتخب بلاده مع نظيره الإندونيسي بنتيجة 2/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وجاء هدف مرهون الأول بطريقة جميلة للغاية عند الدقيقة 15، إذ سدد الكرة بقوة من ركلة ثابتة ومن منطقة بعيدة عن المرمى، لتسكن شباك المنافس، مسجلا أحد أجمل الأهداف في التصفيات المؤهلة للمونديال المقبل.
وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع هدف اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، إذ نال الإشادة والإطراء.
ووصل محمد مرهون للمساهمة التهديفية رقم 26 مع منتخب البحرين، إذ أحرز 16 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة، عقب خوضه 57 مباراة دولية.