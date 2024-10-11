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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام "القتل حدّا" بوافد يحمل الجنسية اليمنية في منطقة عسير كاشفة الجريمة التي أدين فيها.
جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية ورد فيه: "أقدم ناصر ناصر مرشد محبوب - يمني الجنسية - على قتل عصام محمد عبدالله إلياس - يمني الجنسية - وذلك بطعنه بأداة حادة، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما
وتابعت: "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه الجاني كان فيه استغلال لضعف المجني عليه وعدم قدرته الصحية على المقاومة، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاًوتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / ناصر ناصر مرشد محبوب - يمني الجنسية - يوم 6 / 4 / 1446هـ الموافق 9 / 10 / 2024م بمنطقة عسير.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".