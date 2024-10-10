استهداف ناقلة مواد كيميائية قبالة الحديدة والمليشيات تصدر بيانا

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أصيبت ناقلة مواد كيميائية بأضرار طفيفة جراء هجوم في جنوب البحر الأحمر قبالة الحديدة اليمنية، الخميس، مع اقتراب انتهاء الشهر الثاني عشر من تصعيد الجماعة الحوثية المدعومة من إيران ضد السفن، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة.

وأفادت هيئتا أمن بحري بريطانيتان بأن الناقلة التي ترفع علم ليبيريا تواصل رحلتها نحو ميناء التوقف التالي.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريراً عن واقعة قبالة الحديدة اليمنية في جنوب البحر الأحمر، وأن ربان الناقلة أبلغ عن إصابتها بأربعة مقذوفات، وأنها تعرضت لأضرار لكن لم يتم رصد أي حريق أو خسائر بشرية.

وبحسب الهيئة البريطانية، فإن أفراد الطاقم بخير، وإن السفينة تواصل الإبحار إلى ميناء الرسو التالي.

وقالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري إن ناقلة المواد الكيميائية التي ترفع علم ليبيريا أصيبت على جانبها الأيمن بأضرار طفيفة جراء مقذوف مجهول في البحر الأحمر على بعد 73 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني، حين كانت في طريقها من جدة بالسعودية إلى مسقط بسلطنة عمان.

وأضافت أنه بعد نحو أربع ساعات، انفجر مقذوفان إضافيان على بعد 0.27 ميل بحري من جانب السفينة الأيسر، بحسب ما نقلته «رويترز».

هذا فيما أعلنت مليشيات الحوثي مساء اليوم ، الخميس، استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان له على منصة إكس، إن جماعته نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي، "إسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن".



وأضاف أن العملية الأولى استهدفت سفينة OLYMPIC SPIRIT النفطية الامريكية في البحر الأحمر مشيرا إلى أن عملية الاستهداف تمت بــ 11 صاروخاً بالستياً وطائرتين مسيرتين.

ولفت إلى أن العملية الثانية استهدفت سفينة ST.JOHN في المحيط الهندي بصاروخ مجنح.

عام من الهجمات

تبنى زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي في أحدث خطبة له، الأحد الماضي، مهاجمة 193 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا خلال عام، وقال إن جماعته أطلقت أكثر من ألف صاروخ وطائرة مسيرة، كما استخدمت الزوارق المفخخة.

وأدى هجوم حوثي في 18 فبراير (شباط) الماضي، إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور»، التي استهدفتها الجماعة في 12 يونيو (حزيران) الماضي.

كما أدى هجوم صاروخي في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية في خليج عدن