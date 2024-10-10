الخدمة المدنية تعلن الإثنين القادم إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ61 لثورة 14 أكتوبر المجيدة

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الإثنين القادم، إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ61 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة .

وأشارت الوزارة الى ان تحديد الإجازة يأتي استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

ورفعت وزارتي الخدمة المدنية والاعلام، أسمى آيات التهاني والتبريكات الى القيادة السياسية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة المجيدة .