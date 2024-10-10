أشادت بجهود الاصلاح.. أحزاب حضرموت تعلن موقفاً موحدا بشأن مطالب أبناء المحافظة العادلة

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - الاصلاح نت

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أكدت فروع الأحزاب السياسية بمحافظة حضرموت على المشاركة ووقوفها مع مطالب أبناء حضرموت العادلة والمشروعة.

جاء ذلك في بيان سياسي اصدرته اليوم الخميس، عقب لقاءً بمقر التجمع اليمني للإصلاح، بمدينة المكلا، أعلنت فيه توافقها على التنسيق فيما بينها لتعزيز دورها وتحقيق المطالب العادلة لأبناء المحافظة.

وخلال اللقاء التشاوري، وقفت احزاب حضرموت، أمام الأوضاع التي تمر بها المحافظة، لتضع الأحزاب أمام مسؤولياتها والقيام بمهامها الدستورية والقانونية، تجاه حضرموت أرضا وانساناً.

كما تم التوافق على إيجاد صيغة تنسيقيه بينها، تضم كافة الأحزاب السياسية بالمحافظة لتعزيز دورها، بما يدعم تفعيل العمل السياسي والاجتماعي والحقوقي، لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة.

وتقدمت الأحزاب السياسية المشاركة في اللقاء التشاوري بالشكر والتقدير لقياده التجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة، على ما قدمته من اهتمام وتنسيق مشترك بين جميع الأحزاب السياسية بالمحافظة.

نص البيان

انعقد اليوم الخميس 5 ربيع الثاني 1446 الموافق 10/اكتوبر /2024م بمقر التجمع اليمني بحضرموت لقاء تشاوري للوقوف أمام الأوضاع التي تمر بها المحافظة لتضع الأحزاب أمام مسؤولياتها والقيام بمهامها الدستورية والقانونية ، تجاه حضرموت أرضا وانسانا ، وقد تدارست الأحزاب كل هذه المواضيع في جو ديمقراطي وحضاري ، وتم التوافق على إيجاد صيغة تنسيقيه في ما بينهم تضم كافة الأحزاب السياسية بالمحافظة ، وذلك لتعزيز دورها بما يدعم تفعيل العمل السياسي والاجتماعي والحقوقي لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة .

وأكدت الأحزاب المشاركة وقوفها مع مطالب أبناء حضرموت العادلة والمشروعة.

وتقدمت الأحزاب السياسية المشاركة في اللقاء التشاوري بالشكر والتقدير لقياده فرع التجمع اليمني للإصلاح ، على ما قدمته من اهتمام وتنسيق مشترك بين جميع الأحزاب السياسية بالمحافظة .

الأحزاب الموقعة على البيان:

1) المؤتمر الشعبي العام

2) التجمع اليمني للإصلاح

3) التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

4) حزب الحق الجنوبي

5) حزب العدالة والبناء.

6) حزب البعث العربي الإشتراكي.