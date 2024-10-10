انتفاضة شعبية غير مسبوقة تباغت مليشيات الحوثي في هذه المحافظة 13 شرطاً للقبول.. وزارة الدفاع تُعلن فتح باب القبول والتسجيل في كلية الطيران والدفاع الجوي الرياض تجدد دعمها لجهود إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل مجلس النواب يعلن موقفه من العقوبات الأمريكية ضد حميد الأحمر ... بماذا وجه الحكومة ؟ أولياء فاسدون.. هكذا وصل قادة الثورة الحوثية الزائفة إلى الثروة الفاحشة وحياة الترف مجلس النواب: محاولة إسكات حميد الأحمر غير مقبولة وعلى وزارة الخزانة الأمريكية إعادة النظر في قرارها بصورة عاجلة جائزة نوبل للآداب تفوز بها الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ ريال مدريد.. موسم الإصابات الخطيرة! بمشاركة خمس وزارات .. وزير الأوقاف يرأس اجتماعًا للجنة العليا الإشرافية لموسم 1446 ويناقش الأدوار المحورية للجهات المشاركة رسمية وخاصة المكالمة التي استمرت 50 دقيقه بين نتنياهو وبايدن لمناقشة خطة ضرب إيران
شهدت عاصمة إحدى المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي تظاهرة حاشدة احتجاجا على الانتهاكات الحوثية ضد بعض الاسواق التجارية والعاملين فيها .
وذكرت مصادر محلية لـ"مأرب برس" بأن مدينة محافظة إب شهدت اليوم الخميس تظاهرة حاشدة وغير مسبوقة ضد المليشيات الحوثية شارك فيها المئات من المواطنين بينهم عدد كبير من مشجعي نادي شعب إب والباعة في سوق الجملة للخضروات والفواكه .
واوضحت المصادر بأن المتظاهرين رددوا هتافات وعبارات تدعو للانتفاضة في وجه المليشيات ردا على قيام الاخيرة بإغلاق احدى الاسواق التجارية التابعة لنادي شعب إب والاعتداء على العاملين.
وقالت المصادر بأن التظاهرة دفعت مليشيات الحوثي في مركز المدينة الى اعلان حالة الطوارئ والانتشار الواسع لعناصر الجماعة الذين بدورهم قاموا باعتراض المتظاهرين باطلاق الرصاص الحي واعتقال عددًا منهم.
وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد قامت خلال الأيام القليلة الماضية بإغلاق سوق الجملة الاستثماري التابع لنادي شعب إب الرياضي بمركز مدينة إب بهدف السطو على تلك الاستثمارات وتحويلها إلى خزائن المجهود الحربي الخاص بالمليشيات .