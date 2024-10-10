انتفاضة شعبية غير مسبوقة تباغت مليشيات الحوثي في هذه المحافظة

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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شهدت عاصمة إحدى المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي تظاهرة حاشدة احتجاجا على الانتهاكات الحوثية ضد بعض الاسواق التجارية والعاملين فيها .



وذكرت مصادر محلية لـ"مأرب برس" بأن مدينة محافظة إب شهدت اليوم الخميس تظاهرة حاشدة وغير مسبوقة ضد المليشيات الحوثية شارك فيها المئات من المواطنين بينهم عدد كبير من مشجعي نادي شعب إب والباعة في سوق الجملة للخضروات والفواكه .



واوضحت المصادر بأن المتظاهرين رددوا هتافات وعبارات تدعو للانتفاضة في وجه المليشيات ردا على قيام الاخيرة بإغلاق احدى الاسواق التجارية التابعة لنادي شعب إب والاعتداء على العاملين.



وقالت المصادر بأن التظاهرة دفعت مليشيات الحوثي في مركز المدينة الى اعلان حالة الطوارئ والانتشار الواسع لعناصر الجماعة الذين بدورهم قاموا باعتراض المتظاهرين باطلاق الرصاص الحي واعتقال عددًا منهم.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد قامت خلال الأيام القليلة الماضية بإغلاق سوق الجملة الاستثماري التابع لنادي شعب إب الرياضي بمركز مدينة إب بهدف السطو على تلك الاستثمارات وتحويلها إلى خزائن المجهود الحربي الخاص بالمليشيات .