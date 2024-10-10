13 شرطاً للقبول.. وزارة الدفاع تُعلن فتح باب القبول والتسجيل في كلية الطيران والدفاع الجوي

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعلنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، عن فتح باب القبول والتسجيل في كلية الطيران والدفاع الجوي للدفعة الـ 35 للعام الدراسي 2024- 2025 في مقر الكلية بمدينة مأرب، ابتداءً من يوم السبت الموافق 12أكتوبر، وحتى يوم الثلاثاء تاريخ 15أكتوبر2024م.

وأوضحت الوزارة في إعلانها بأن التسجيل سيكون عبر الموقع الالكتروني للكلية

( https://sub.mod-ye-caad.info)

حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

وسيكون التسجيل والقبول مكفولاً لكل منتسبي القوات المسلحة حاملي شهادة الثانوية العامة من جميع محافظات الجمهورية.

على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

١- أن يكون يمني الجنسية ومن أبوين يمنيين.

٢- أن يكون من خريجي الثانوية العامة وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من أربعة أعوام دراسية، وأن لاتقل النسبة عن 75% علمي.

٣- أن يُجيد المتقدم استخدام الحاسوب بوثيقة إثبات.

٤- أن لا يقل مستواه في اللغة الانجليزية عن جيد.

٥- أن لا يكون متزوجاً، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة في الكلية.

٦- أن لا يقل عمر الُمتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 22 عاماً.

٧- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

٨- أن لا يكون المتقدم مُنتسباً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي عند تقديم الطلب.

٩- أن لا يكون قد فُصل من إحدى الكليات أو من القوات المسلحة لأسباب تُخل بالشرف والأمانة.

١٠- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية والعقلية، وأن يجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

١١- أن يجتاز المتقدم جميع اختبارات القبول بنجاح بما فيها اختبار الهيئة والسمات الشخصية.

١٢- أن لا يقل طول المُتقدم عن 165 سم.

١٣- أن يصطحب المتقدم ملف يحتوي على استمارة الثانوية العامة والبطاقة الشخصية الالكترونية أصل وصورة، وأربع صور شخصية ملونة مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء وأن تكون ملامح الوجه واضحة (بدون تحسين)، وإذا كان المتقدم من الوحدات العسكرية عليه أن يرفق ملفه برسالة من قائد وحدته بالموافقة على ترشيحه للدراسة في الكلية ومُعزز مالياً.

واوضحت الوزارة بان من تنطبق عليه شروط القبول الكترونيا عليه الحضور إلى مقر الكلية مُصطحباً الوثائق المطلوبة يوم السبت من تاريخ 19أكتوبر، وحتى 21أكتوبر 2024م لفحص الوثائق من قبل اللجان المختصة واستكمال اجراءات القبول.