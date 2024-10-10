الرياض تجدد دعمها لجهود إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت السعودية، ، حرصها على عودة السلام إلى اليمن، ودعمها جميع الجهود الرامية لحل الأزمة، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وذلك خلال كلمة لها أمام الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وجدّدت في الكلمة التي ألقتها آسيا باعكضة رئيسة قسم حقوق الإنسان في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف يوم امس الاربعاء، تأكيد مبادرتها لإنهاء الحرب في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وأضافت: «في ظل ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات تمس أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية، فإن السعودية تجدد دعوتها إلى التحلي بالحكمة، وتجنب التصعيد، وتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، التي تعد حرية الملاحة البحرية فيها مطلباً دولياً يمس مصالح العالم أجمع».

وشاركت بعثة السعودية في نقاش عام حول تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات بالمجلس، ورحّبت بصدور التقرير الثاني عشر للجنة الوطنية اليمنية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أهمية مواصلة تكثيف مكتب المفوضية السامية دعمه للجنة.