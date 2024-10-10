مجلس النواب يعلن موقفه من العقوبات الأمريكية ضد حميد الأحمر ... بماذا وجه الحكومة ؟

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 339

كلفت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني الحكومة الشرعية اليوم الخميس 10- 10 -2024مـ بالتواصل مع الادارة الامريكية عبر القنوات الدبلوماسية لإلغاء العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية مؤخراً ضد المؤسسات التابعة للشيخ حميد الأحمر عضو هيئة التشاور والمصالحة وأسرته وتصويب الخطاء.

وعبرت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان لها وصل "مأرب برس"نسخة منه عن استنكارها للإجراءات الصادرة من قبل وزارة الخزانة الأميركية، ضد المؤسسات التابعة لعضو مجلس النواب، وعضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد الأحمر .

وأشارت هيئة رئاسة مجلس النواب، إلى أنها تلقت بأسفٍ بالغ ما صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم ٧ اكتوبر الجاري من إجراءات لا تتسم بالموضوعية ضد المؤسسات التابعة لعضو مجلس النواب، وعضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد الأحمر، ومزاعم ضده والتي ينفيها نفياً قاطعاً وترتبط بالقضية الفلسطينية التي يعلم الأمريكان أنفسهم والعالم أجمع أن العرب والمسلمين وأحرار العالم وكل المؤمنين بالحق والعدل يتعاطفون مع القضية الفلسطينية ويرفضون ما يجري في غزة من حرب وتدمير وهدم للمساكن والممتلكات وتطهير عرقي وإبادة جماعية ومنع للغذاء والدواء.

وقالت هيئة رئاسة المجلس في بيانها "أن ما يجري في لبنان الان من حرب بالصورة نفسها قد كان لشباب الجامعات في الولايات المتحدة، وأوروبا وبقية دول العالم وكثير من مواطني تلك البلدان، موقفاً واضحاً لإدانة ما جرى في غزة ورفح كما هو الحال في الوطن العربي".

واضاف البيان "أن محاولة إسكات برلمانياً كالشيخ حميد الأحمر، أمراً لا يقبله مجلس النواب، ولا الشعب اليمني"..داعياً وزارة الخزانة الأمريكية الى إعادة النظر فيه بصورة عاجلة.

وأشار إلى أن حق الفلسطينيين بالأمن والسلام وتقرير مصيرهم على أساس حل الدولتين، أمر أقره العالم ولم يعد ممكناً بعد هذه التضحيات أن يتم التنكر للقضية الفلسطينية أو يعاقب مؤيدوها والحريصين على الأمن والسلام الدوليين وتحقيق العدالة.