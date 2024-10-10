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جائزة نوبل للآداب تفوز بها الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات
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 مُنحت جائزة نوبل الآداب لسنة 2024 الخميس في ستوكهولم للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ البالغة 53 عاما.

وأوضحت لجنة التحكيم في بيان أن هان كانغ التي تكتب قصائد وروايات باللغة الكورية، نالت الجائزة “عن نثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية

 
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