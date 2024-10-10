بمشاركة خمس وزارات .. وزير الأوقاف يرأس اجتماعًا للجنة العليا الإشرافية لموسم 1446 ويناقش الأدوار المحورية للجهات المشاركة رسمية وخاصة

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ترأس وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا للجنة العليا الإشرافية لموسم الحج 1446 هجرية، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وأكد معالي الوزير الدكتور محمد شبيبة، على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل إنجاح الموسم، حيث تطرق معالي الوزير إلى الأدوار المحورية للجهات المشاركة سواء الرسمية منها أو الخاصة، والتي ينظر إليها كشريك أساسي في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

كما أشار وزير الأوقاف خلال كلمته إلى محور أساس تشكيل اللجنة وهو الحاج وأهمية التركيز على تقديم أفضل الخدمات له في الفنادق والمواصلات والمخيمات والإعاشة وغيرها من وسائل الراحة،، موضحًا أهمية الشفافية والوضوح أثناء اتخاذ القرارات، وتحمل المسؤولية الجماعية في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لحجاج بلادنا بما يعكس الصورة المثلى لبعثة الحج اليمنية.

بدوره أكد الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، على أهمية البناء على ماتحقق من نجاحات سابقة في المواسم الماضية والتوقف عند السلبيات لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي واجهت فرق العمل الميدانية في كل المراحل.

وعبر ممثلو القطاعات الحكومية والخاصة المشاركة في اللجنة عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف والإرشاد بقيادة معالي الوزير الدكتور محمد بن عيضة شبيبة في كل القطاعات المختلفة لاسيما منها قطاع الحج والتسهيلات التي تقدمها لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باليمن أو لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا المتعلقة بمرحلة تدشين وتسجيل الحجاج ومايرافقها من إجراءات تكاملية بين كل الجهات المشاركة، وتم الإقرار على سرعة إعلان موسم حج هذا العام 1446هجرية؛ حتى يتسنى للمنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج ببدء التسجيل والتمكن من الحصول على باقات الخدمات المقدمة في الأراضي والمشاعر المقدسة والتي ستعلنها وزارة الحج والعمرة السعودية هذا الموسم في وقتٍ مبكر من هذا الموسم.

وتشكلت اللجنة بقرار وزير الأوقاف والإرشاد وبناء على ترشيح الجهات ذات العلاقة وممثلين عن القطاع الخاص، برئاسة معالي الوزير وعضوية كل من الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي وكيل قطاع الحج والعمرة نائبا لرئيس اللجنة، ونائب وزير الصحة العامة والسكان الصحة، ووكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة المالية، ونائب القنصل لبلادنا في جدة لشؤون الحج والعمرة، ورئيس هيئة النقل البري،ورئيس المكتب الفني بوزارة الأوقاف والإرشاد، والوكلاء المساعدون لقطاع الحج والعمرة، والمفوض العام للمسار الإلكتروني، ومدير عام مكتب وزير الأوقاف والإرشاد، ومدير عام الحج ومدير عام التنظيم والحسابات، ورئيس الاتحاد السياحي اليمني، وممثلو القطاع الخاص.