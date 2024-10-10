مباحثات يمنية أمريكية في الرياض لمناقشة جهود السلام في اليمن

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بحث وزير الخارجية، شائع الزنداني، اليوم الخميس، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيفين فايجن، جهود السلام في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الزنداني التقى بالسفير الأمريكي لدى بلادنا، في العاصمة السعودية الرياض، وبحث معه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
وأضافت، أنه جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات وتطورات الأوضاع في بلادنا والمنطقة، والجهود الاقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام في اليمن