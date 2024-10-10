بعد التقدم المفاجئ والسريع .. حميدتي يتهم الجيش المصري بقصف الدعم السريع ... والقاهرة ترد

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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اتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الجيش المصري بقصف عناصر قواته في المعارك الدائرة بالسودان.

وقال حميدتي، في تصريح مصورر الأربعاء، إن قواته في جبل موية بولاية سنار "قتلوا وضربوا غدرا بالطيران المصري"، وفق تعبيره.

وأضاف "صمتنا كثيرا على مشاركة الطيران المصري في الحرب حتى يتراجعوا لكنهم تمادوا الآن".

كما اتهم حميدتي القاهرة بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيّرة مع استمرار الحرب في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع.

وقال حميدتي إن القنابل التي تلقيها الطائرات المصرية على السودان أمريكية الصنع.

بدورها، نفت وزارة الخارجية المصرية، ادعاءات حميدتين قائلة في بيان "ننفى المزاعم التي جاءت على لسان محمد حمدان دقلو قائد ميليشيا الدعم السريع (في وقت سابق الأربعاء) بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان".

وأوضح البيان أن "تلك المزاعم تأتي فى خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان".

وأضاف البيان: "وإذ تنفى مصر تلك المزاعم، فإنها تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع".

وأكد البيان، أن مصر "حريصة على أمن واستقرار ووحدة السودان أرضاً وشعبا". وشدد على أنها "لن تألو جهدا لتوفير كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة".

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ،، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل