السعودية وباكستان تعلن عن إبرام 30 اتفاقا استثماريا بقيمة ملياري دولار خبر سار بشأن مشاركة نجم ريال مدريد المصاب ضد برشلونة إعصار ميلتون يدمر فلوريدا الأميركية والخسائر 175 مليار دولار أسعار النفط تقفز وسط ترقب للرد الإسرائيلي على إيران وعاصفة في أميركا دولة جديدة تعلن الإنضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل الشيخ حميد الأحمر يصدر بياناً شجاعاً رداً على العقوبات الأمريكية التي طالته وتسع من شركاته وهذا ما تعهد به بدون مساعدة أمريكية.. هل تستهدف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية؟ ترتيبات حكومية لعودة الشركة الصينية لصيانة وتشغيل مصافي عدن سقوط مقاتلة إف-18 في دولة خليجية ومقتل الطيار.. وبيان يوضح ما حدث بن سلمان يلتقي وزير خارجية إيران.. ما دار بينهما؟
تتجه باكستان والسعودية نحو توقيع 30 اتفاقا استثماريا بقيمة ملياري دولار، فيما يرجح الخبراء بلوغ قيمة الاستثمارات المتبادلة 5 مليارات دولار حتى عام
وأعلنت وزارة التجارة الباكستانية عن الاتفاقيات أمس الأربعاء خلال زيارة وفد تجاري سعودي إلى إسلام آباد، حيث تغطي قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، مواد البناء، النفط، والطاقة، ما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
إضافة إلى ذلك، سيناقش الوفد السعودي قضايا الأمن الغذائي، بما في ذلك استيراد اللحوم والأرز الباكستاني، في إطار الجهود لتعزيز الشراكات التجارية.
ووفقا للتقارير الباكستانية، من المتوقع أن تستثمر السعودية أكثر من 5 مليارات دولار في باكستان بحلول عام 2027، مع توقيع اتفاقية استثمار أولية بقيمة 2 مليار دولار.
ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.