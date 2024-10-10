السعودية وباكستان تعلن عن إبرام 30 اتفاقا استثماريا بقيمة ملياري دولار

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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تتجه باكستان والسعودية نحو توقيع 30 اتفاقا استثماريا بقيمة ملياري دولار، فيما يرجح الخبراء بلوغ قيمة الاستثمارات المتبادلة 5 مليارات دولار حتى عام

وأعلنت وزارة التجارة الباكستانية عن الاتفاقيات أمس الأربعاء خلال زيارة وفد تجاري سعودي إلى إسلام آباد، حيث تغطي قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، مواد البناء، النفط، والطاقة، ما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

إضافة إلى ذلك، سيناقش الوفد السعودي قضايا الأمن الغذائي، بما في ذلك استيراد اللحوم والأرز الباكستاني، في إطار الجهود لتعزيز الشراكات التجارية.

ووفقا للتقارير الباكستانية، من المتوقع أن تستثمر السعودية أكثر من 5 مليارات دولار في باكستان بحلول عام 2027، مع توقيع اتفاقية استثمار أولية بقيمة 2 مليار دولار.

ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.